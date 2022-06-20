Сын Владимира Жириновского рассказал о смене фамилии

Сын политика Владимира Жириновского, Игорь высказал свое возмущение. Несколько недель назад СМИ сообщили о том, что сын Владимира Жириновского отрекся от умершего отца, сменив фамилию, имя и отчество. Также писали, якобы Игорь Лебедев собирается переехать в Испанию. Политик впервые прокомментировал слухи вокруг своей персоны. 49-летний Игорь Лебедев возмущен распространившейся в Сети информацией. Сын Владимира Вольфовича заверил — он не менял ФИО и не предавал память отца. В качестве доказательств госдеятель может предоставить документы.«Я — Лебедев Игорь Владимирович. У меня на руках российский паспорт, заграничный паспорт, водительское удостоверение, счет за коммунальные платежи, полис медицинского страхования и все документы какие только могут быть у гражданина РФ. Все остальное — это чье-то воспаленное воображение или желание вновь очернить», — заявил наследник Жириновского. Мужчина ответил и на слухи об эмиграции. «У меня никогда не было и нет ни вида на жительство, ни другого гражданства. Так что обвинения в этом вновь — милости просим ознакомиться с решением суда и не повторять ошибок», — сказал он, напомнив, что уже выигрывал дела о клевете цитирует «КП». Кроме прочего, бывший заместитель председателя Госдумы высказался по поводу ссоры с родителем. Поговаривали, Игорь настолько был обижен на папу, что даже не пришел на его похороны... «Никакого конфликта у меня с отцом не было и быть не могло. Жириновский был лидером, был руководителем партии, и все решения принимал он, — сообщил Лебедев. — Мы, все члены партии, эти решения исполняли. О каком конфликте может быть речь вообще?! Я просто решил закончить свою политическую деятельность и попробовать себя в другом деле. Это было наше общее согласованное решение».