TikTok восстановила аккаунт «Sputnik Беларусь»

Вадим Карасев

Соцсеть TikTok восстановила аккаунт «Sputnik Беларусь» по требованию Роскомнадзора

Социальная сеть TikTok восстановила аккаунт «Sputnik Беларусь» по требованию Роскомнадзора после того, как соответствующий профиль был удален. Об этом редакция объявила в Telegram-канале издания.

«TikTok восстановил официальный аккаунт "Sputnik Беларусь" по требованию Роскомнадзора. Но, к сожалению, удалив при этом более 200 видео с суммарными просмотрами более двух десятков миллионов», — говорится в публикации.

Уточняется, что платформа не прокомментировала и не объяснила причины удаления роликов. В «Sputnik Беларусь» также отметили, что ранее в тех же видео не было выявлено нарушений, все они прошли модерацию. «Редакция "Sputnik Беларусь" полагает, что таким образом TikTok применяет санкции в отношении медиаплатформы», — заключили в издании.

Об удалении страницы «Sputnik Беларусь» в TikTok стало известно 20 июня. Редакция при этом заявила, что не допускала нарушений норм социальной сети.

В начале июня TikTok также ограничил доступ к нескольким другим аккаунтам Sputnik. Платформа удалила профиль «Sputnik Кыргызстан», а спустя несколько дней блокировке подверглась страница «Sputnik Молдова». Позже доступ к этим аккаунтам был восстановлен. Конкретные причины ограничений в соцсети не объяснили.