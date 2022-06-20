У Кутузовой скоро появится 4 ребёнок
Сегодня, 15:56 Вадим Карасев
На телестройке Ульяна Кутузова ожидала, что сможет найти мужчину, который примет её вместе с тремя детьми. В итоге ей на самом деле повезло. В одном из эфиров на Лобном оказался бывший муж Ульяны — Александр, который является отцом её третьего ребёнка. В результате он рассказал остальным участникам проекта о сложных отношениях. Кроме того, мужчина поделился причинами, из-за которых им пришлось подать на развод. А в дополнение ко всему этому он сообщил, что желает возобновить отношения. При этом он принес на проект кольцо, которое сама Кутузова выбросила с десятого этажа в окно. В итоге он нашёл его и заново подарил. Если они смогут помириться, то Александр снова сделает Ульяне предложение.
Все это произошло ещё неделю назад, а уже сегодня выяснилось, что скоро в этой семье появится четвёртый ребёнок. По крайней мере, вновь образовавшаяся пара сильно на это рассчитывает. После примирения они решили посетить психолога, чтобы избежать прошлых ошибок и перестать упрекать друг друга из-за разных мелочей. После этого они как раз пришли к выводу, что желают завести ещё одного ребёнка — девочку. Интересно, Кутузовы вместе с детьми останутся на проекте? Многие уверены, что если они оставят Дом-2, то эти отношения снова пойдут под откос.
По материалам: life-dom2