В Германии конфисковали квартиры российского депутата и его жены

Вадим Карасев

AP: власти Германии конфисковали три квартиры и счет российского депутата и его жены

Власти Германии конфисковали три квартиры и банковский счет, принадлежащие российскому депутату и его жене, в рамках борьбы против обхода санкций. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на прокуратуру Мюнхена.

В ведомстве заявили, что депутат Госдумы и его супруга, идентифицированные как Л. и К. соответственно, владеют двумя квартирами в баварском городе. До недавнего времени супруги сдавали их в аренду и зарабатывали на этом деньги в нарушение санкций Европейского союза (ЕС).

По данным немецких прокуроров, жена депутата, зарегистрированная как жительница Мюнхена, также является владельцем еще одного объекта недвижимости, за который она получала арендную плату.

Приказ о конфискации был подписан на прошлой неделе и вступил в силу в понедельник. Людям, снимающим квартиры, разрешили остаться в них, однако запретили платить деньги за проживание депутату и его супруге.

Уточняется, что на арестованный банковский счет ежемесячно поступала арендная плата в размере около 3,5 тысячи евро (более 200 тысяч рублей).

Ранее 19 мая парламент Германии принял закон, позволяющий контролировать выполнение санкций против российских бизнесменов. Он четче регламентирует обязанности и улучшает обмен данными между различными органами власти. Это позволит облегчить доступ к активам, таким как виллы, яхты и частные самолеты.

Кроме того, бизнесмены, попавшие в санкционные списки, будут обязаны раскрывать информацию о своих активах. В противном случае им грозит штраф или наказание в виде лишения свободы.

