В Иркутской области за месяц сократили 4,5 тысячи коек для лечения COVID-19
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В Иркутской области за месяц сократили 4,5 тысячи коек для лечения COVID-19

В Иркутской области за месяц сократили 4,5 тысячи коек для лечения COVID-19

В Иркутской области в течение месяца сократили коечный фонд для лечения пациентов с новой корнавирусной инфекцией на 4,5 тысячи коек. Об этом 20 июня во время заседания оперативного штаба под руководством губернатора сообщил и.о. министра здравоохранения Алексей Шелехов, пишет пресс-служба правительства региона.

Сейчас развернуто 505 коек, из них с кислородом 288, и 76 реанимационных коек в 28 больницах Иркутской области. Свободный коечный фонд составляет более 30%. Как подчеркнул Алексей Шелехов, ковидные госпитали обеспечивают кислородом в необходимом объеме, без сбоев. Суточная потребность в кислороде составляет около семи тонн. Максимальное количество коек в «пятую волну» — 5091 койка.

По темпам первичной иммунизации Иркутская область занимает 44 рейтинговую позицию среди других субъектов Российской Федерации и 27 место по темпам повторной иммунизации.

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По материалам: irk

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