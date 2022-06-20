В Калининграде объяснили, почему паром «Принцесса Анастасия» не свяжет регион с Петербургом

Пассажирские паромные перевозки из Калининграда в Петербург до сих пор не осуществляются. Рассматриваемый для этих целей паром «Принцесса Анастасия» получил отказ из-за экономических соображений. Об этом «Невским новостям» рассказали власти Калининграда.

По словам начальника управления по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации (пресс-службы) правительства Калининградской области Дмитрия Лыскова, судно формата лайнер, которым и является «Принцесса Анастасия» «загрузить так, чтобы это было экономически выгодно, невозможно».

«Мы рассматриваем другие паромы, там дело не в размере, а в типе судна. То есть не круизное судно с кинотеатрами и казино, а такой советский шаттл, который бы ходил в одну и другую сторону», — уточнил он.

Сейчас Калининград связан паромным сообщением с основной частью России только через маршрут Усть-Луга — Балтийск. На этой переправе курсируют только грузовые судна.