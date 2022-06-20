В Калининграде пообещали обойти блокировку поставок Литвой
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В Калининграде пообещали обойти блокировку поставок Литвой

В Калининграде пообещали обойти блокировку поставок ЛитвойПредставитель Калининградской области Лысков назвал паромы способом обойти запрет Литвы

Все товары из санкционного списка, которые перестала пропускать через свою территорию Литва, можно обойти с помощью паромных поставок. Об этом заявил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков, передает «Прайм».

Он пообещал, что власти перераспределят все логистические цепочки, чтобы загрузить водный путь доставки без потери объемов. Губернатор региона Антон Алиханов отметил, что паромный комплекс должен справиться с новыми условиями.

Литовские железные дороги с 18 июня запретили транзит грузов из Белоруссии в Калининградскую область. Поводом для такого решения были названы санкции Евросоюза. Поскольку ранее ЕС запретил доступ на свою территорию автомобилям российских транспортных компаний, то из способов доставки товаров в эксклав остались только авиаперевозки и перевозки по Балтийскому морю.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что республика приняла такое решение после консультации с Еврокомиссией и под ее руководством. По предварительным оценкам, запрет коснется 40-50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительных материалов, цемента и металлов.

Глава комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андрей Климов пригрозил Литве ответными мерами, объяснив, что теперь у России «развязаны руки». По его мнению, нынешняя ситуация выводит республику из ЕС, а кроме того, запрет провоза товаров является прямой агрессией.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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