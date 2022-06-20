В Калининградской области работают над решением ситуации с «блокадой»
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В Калининградской области работают над решением ситуации с «блокадой»

В Калининградской области работают над решением ситуации с «блокадой»

В Калининградской области работают над решением ситуации, возникшей после введения Литвой запрета на железнодорожный транзит ряда товаров. Дефицита потребительских товаров не будет, паромами можно привезти все, заявил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков, передает РИА «Новости».

Ранее литовские железные дороги уведомили Калининград, что с полуночи субботы 18 июня будет остановлен транзит ряда товаров, которые следуют в регион через Литву и ранее были включены в санкционный список ЕС. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, под запрет подпадают от 40 до 50 процентов списка грузов, которые перевозили между этим регионом и другими субъектами РФ. В частности, речь идет о стройматериалах, цементе и металлах.

Глава региона Антон Алиханов, в свою очередь, заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с перевозкой новых грузов из-за ограничения транзита через Литву. «Мы работаем над решением ситуации совместно с федеральным Центром, дефицита потребительских товаров не будет, паромами можно привезти все, вопрос в количестве паромов», — отметил Лысков.

Он также ранее подчеркивал, что попавшие под запрет транзита через Литву товары доставят водным путем, их будут перераспределять для морских перевозок с учетом паромов.

Ранее председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, комментируя решение Литвы, заявил, что прекращение железнодорожного транзита через Калининградскую область является нарушением суверенитета России и может стать основанием для жестких действий с российской стороны.

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По материалам: pnp.ru

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