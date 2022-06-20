В Москве таксист въехал в толпу людей на пешеходном переходе
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В Москве таксист въехал в толпу людей на пешеходном переходе

В Москве таксист въехал в толпу людей на пешеходном переходеВодитель такси въехал в толпу людей на на пешеходном переходе на Боровском шоссе в Москве

Водитель такси въехал в толпу людей на пешеходном переходе на Боровском шоссе в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По данным издания, пострадали пять человек. По предварительной версии, мужчина проехал на красный свет и наехал на пешеходов.

Сейчас сотрудники полиции выясняют другие обстоятельства случившегося. Пострадавшим пешеходам начали оказывать медицинскую помощь.

Ранее в деревне Шараповка в Подмосковье водитель на BMW сбил переходивших дорогу мать с ребенком. У женщины врачи диагностировали закрытый перелом шейки бедра и черепно-мозговую травму, восьмилетняя девочка получила тупую травму живота.

Сотрудники полиции организовали проверку.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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