В Shadow Warrior 3 появилась «Новая игра +» и новые испытания

Вадим Карасев





Создатели Shadow Warrior 3 выпустили долгожданное обновление для игры, которое добавляет режим «Новая игра +». Многие поклонники шутера просили возможность перепройти кампанию, сохранив все оружие — теперь такая возможность имеется.

При повторном прохождении Shadow Warrior 3 в режиме «Новая игра +» все оружие, которое разбросано по уровням, будет лежать на тех же местах, но оно просто добавит боеприпасов к оружию, которое уже есть в инвентаре. В режиме «Новая игра +» главный герой всегда проклят, что ведет к появлению большего количества сложных противников.

Кроме самой «Новой игры +», разработчики добавили специальные испытания, которые можно выполнить только в этом режиме. Вместе с тем, появились и новые скины оружия в качестве награды за выполненные задания.

Shadow Warrior 3 доступна на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Игра не имеет оптимизации до нового поколения консолей.