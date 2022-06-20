В Shadow Warrior 3 появилась «Новая игра +» и новые испытания
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Shadow Warrior 3 появилась «Новая игра +» и новые испытания

В Shadow Warrior 3 появилась «Новая игра +» и новые испытания


Создатели Shadow Warrior 3 выпустили долгожданное обновление для игры, которое добавляет режим «Новая игра +». Многие поклонники шутера просили возможность перепройти кампанию, сохранив все оружие — теперь такая возможность имеется.

При повторном прохождении Shadow Warrior 3 в режиме «Новая игра +» все оружие, которое разбросано по уровням, будет лежать на тех же местах, но оно просто добавит боеприпасов к оружию, которое уже есть в инвентаре. В режиме «Новая игра +» главный герой всегда проклят, что ведет к появлению большего количества сложных противников.

Кроме самой «Новой игры +», разработчики добавили специальные испытания, которые можно выполнить только в этом режиме. Вместе с тем, появились и новые скины оружия в качестве награды за выполненные задания.

Shadow Warrior 3 доступна на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Игра не имеет оптимизации до нового поколения консолей.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

В Германии конфисковали квартиры российского депутата и его жены
В Германии конфисковали квартиры российского депутата и его жены
ЦБ нашел угрозу в идее управлять «опасным» курсом рубля
ЦБ нашел угрозу в идее управлять «опасным» курсом рубля
В Shadow Warrior 3 появилась «Новая игра +» и новые испытания
В Shadow Warrior 3 появилась «Новая игра +» и новые испытания
Сергей Селин поддержал идею о создании евразийского «Оскара»
Сергей Селин поддержал идею о создании евразийского «Оскара»
Microsoft не смогла реализовать FPS Boost в Dragon’s Dogma
Microsoft не смогла реализовать FPS Boost в Dragon’s Dogma
Люди начали выращивать оливу и инжир еще семь тысяч лет назад
Люди начали выращивать оливу и инжир еще семь тысяч лет назад
У Кутузовой скоро появится 4 ребёнок
У Кутузовой скоро появится 4 ребёнок
Кадыров заявил о контроле над поселком в Луганской области Украины
Кадыров заявил о контроле над поселком в Луганской области Украины
Глава МО в Братском районе с нарушениями купила квартиру по программе переселения
Глава МО в Братском районе с нарушениями купила квартиру по программе
Курс рубля рекордно укрепился
Курс рубля рекордно укрепился
Манижа прокомментировала слухи о своем отъезде из России
Манижа прокомментировала слухи о своем отъезде из России
Ляйсан Утяшева призналась, что донашивала бабушкины вещи
Ляйсан Утяшева призналась, что донашивала бабушкины вещи

Топ на сегодня

Дмитрий Шепелев запечатлел прогулку с сыном Платоном от Жанны Фриске
Дмитрий Шепелев запечатлел прогулку с сыном Платоном от Жанны Фриске
Астролог Лариса Андерсен предсказала, что ждет рыб в понедельник
Астролог Лариса Андерсен предсказала, что ждет рыб в понедельник
По мнению Опенченко, Дом-2 не нужны счастливые пары
По мнению Опенченко, Дом-2 не нужны счастливые пары
Лена Катина рассказала о первых днях в новом статусе
Лена Катина рассказала о первых днях в новом статусе
У вдовы Караченцова нашли опухоль
У вдовы Караченцова нашли опухоль

Еще по теме

Разработчики Shadow Warrior 3 показали новый трейлер с геймплеем
Shadow Warrior 3 уже доступна, представлен трейлер к релизу
Раскрыта дата релиза Shadow Warrior 3, за предзаказ подарят две игры
Новый трейлер Shadow Warrior 3 демонстрирует прохождение задания