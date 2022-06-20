В сквере Кирова организации могут бесплатно проводить развлекательные мероприятия
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В сквере Кирова организации могут бесплатно проводить развлекательные мероприятия

В сквере Кирова организации могут бесплатно проводить развлекательные мероприятия

Иркутские организации могут безвозмездно проводить творческие и развлекательные мастер-классы, мероприятия в сквере Кирова. Для этого им нужно быть зарегистрированными на территории города и не иметь налоговой задолженности. Мероприятия должны быть бесплатными для горожан, сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

Представители «Информационно-туристской службы» разместят раздаточные материалы в своем летнем офисе и предоставят кресла-мешки для гостей мероприятия.

Заявки на проведение мастер-классов необходимо направлять по адресу электронной почты. Связаться со специалистами МКУ можно по номеру телефона 20-50-18.

Информационно-туристская служба имеет четыре представительства в Иркутске. На территории Дома Европы (Декабрьских Событий, 77б), в терминале внутренних авиалиний иркутского аэропорта и в здании на улице Седова, 26. С мая по октябрь в сквере имени Кирова работает летний офис. В отделениях службы можно узнать информацию о популярных туристических маршрутах, о городе, Байкале, приобрести сувениры, временно оставить багаж и воспользоваться бесплатным выходом в Интернет.

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По материалам: irk

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