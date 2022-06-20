В Великобритании назвали самого прослушиваемого музыканта
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В Великобритании назвали самого прослушиваемого музыканта

В Великобритании назвали самого прослушиваемого музыкантаЭд Ширан оказался самым прослушиваемым музыкантом в Великобритании

В Великобритании назвали самого прослушиваемого музыканта 2021 года. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные компании по лицензированию музыки Phonographic Performance Limited.

Самым прослушиваемым исполнителем был признан Эд Ширан. Он также записал самый популярный трек года — Bad Habits из его четвертого альбома «=». Пластинка вышла 29 октября 2021 года на лейблах Asylum и Atlantic.

Следом за Шираном идет поп-артист Том Греннан. Его песни By Your Side и Little Bit of Love заняли второе и третье место рейтинга. На четвертом месте разместился трек Blinding Lights исполнителя The Weeknd. Замкнула пятерку группа Coldplay с композицией Higher Power.

В мае были названы самые богатые британские музыканты. Список возглавил исполнитель Пол Маккартни, чье состояние оценивается в 865 миллионов фунтов стерлингов (66,3 миллиарда рублей). Второе место занял лидер группы U2 Боно с состоянием 625 миллионов фунтов стерлингов (47,9 миллиарда рублей), а замкнул тройку композитор Эндрю Ллойд Уэббер с состоянием 495 миллионов фунтов стерлингов (37,9 миллиарда рублей).

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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