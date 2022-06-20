Володин: Гармонизацией законов Белоруссии и России нужно заниматься более предметно

Законодателям России и Белоруссии необходимо более предметно заниматься вопросами гармонизации законодательства двух стран в рамках Союзного государства, сказал председатель Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе 62 сессии Парламентского Собрания в Минске.

«На сегодняшний день есть возможность оценить шаги, сделанные на уровне исполнительной власти. Но что касается нас, законодателей, нам необходимо более предметно заниматься вопросами гармонизации законодательства, подготовки модельных законов», — отметил Володин.

По словам политика, парламентарии должны использовать те возможности, которые предоставлены им законами и межгосударственными соглашениями. При этом они, по мнению Володина, пока находятся в начале пути по интеграции законодательства двух стран.

«Уже не раз об этом говорили, когда речь идет, к примеру, о Евросоюзе, они намного большего достигли на пути интеграции, чем мы», — констатировал спикер.