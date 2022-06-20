YouTube заблокировал каналы медиакомпании Аркадия Ротенберга, включая "Модный приговор" и "Давай поженимся"
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YouTube заблокировал каналы медиакомпании Аркадия Ротенберга, включая "Модный приговор" и "Давай поженимся"

YouTube заблокировал каналы медиакомпании Аркадия Ротенберга, включая "Модный приговор" и "Давай поженимся"

YouTube заблокировал каналы медиакомпании "Красный квадрат", которая принадлежит миллиардеру Аркадию Ротенбергу.

Среди заблокированных каналов — "Давай поженимся", "Модный приговор", "Кто хочет стать миллионером". При переходе по ссылке пользователям выдается сообщение: "Этот аккаунт заблокирован за нарушение Условий использования YouTube". При этом канал российской версии шоу "Голос" по-прежнему доступен, хотя он также принадлежит "Красному квадрату", сообщает РБК.

Помимо названных шоу, компания Ротенберга продюсирует такие проекты, как "Минута славы" и "Контрольная закупка", а также многие российские сериалы.

Напомним, что Аркадий Ротенберг находится под санкциями США, Евросоюза и Великобритании.

Администрация YouTube начала блокировку аккаунтов российских телеканалов на видеохостинге в середине марта. Под блокировку попали каналы RT, Sputnik, МИА "Россия сегодня".


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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