15 странно выглядящих деликатесов, которые имеют приятный вкус, несмотря на свой неаппетитный вид
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15 странно выглядящих деликатесов, которые имеют приятный вкус, несмотря на свой неаппетитный вид

15 странно выглядящих деликатесов, которые имеют приятный вкус, несмотря на свой неаппетитный вид

Нельзя судить только по внешнему виду. Это утверждение касается и взаимоотношений человека с едой. Так уж сложилось, что некоторые деликатесы, ценящиеся во всём мире, выглядят не очень аппетитно и привлекательно. Однако это не повод ограждать себя от вкусовых удовольствий. Как утверждают гурманы, многие из деликатесов имеют невероятный вкус. Поэтому не стоит отказываться от дегустации, если представится возможность попробовать что-либо из перечисленных ниже продуктов.

Гриб «львиная грива»

Дорогостоящий деликатес, цена которого достигает пяти тысяч долларов за килограмм. Вкус грибов напоминает курицу или креветку с лёгким грибным ароматом.

Балменский омар или омар-тапочек

Нет, это не Чужой и не какое-либо другое чудовище. Перед вами австралийский подвид омара, который тесно связан родством с лангустами. Блюда из этого ракообразного отличаются превосходным вкусом.

Тихоокеанский гигантский двустворчатый моллюск или гуидак

Гуидак — один из самых вкусных моллюсков в мире. Его едят в США, Японии и Китае. Гуидак знаменит своим крупным весом (около 1,5 килограммов), а также рекордной продолжительностью жизни (более 146 лет).

Мангустин

Экзотический фрукт, сочетающий в себе вкусы персика, винограда, яблока и клубники.

Декенея

Из-за внешнего вида на родине декенею называют «пальцами покойника». Однако внутри фрукта находится сочная и сладкая мякоть, которая по вкусу напоминает арбуз, а по консистенции — желе.

Фрукт рука Будды

Один из самых крупных цитрусовых. Плод полностью состоит из кожуры (мякоть есть нельзя), которая имеет кисло-горький вкус.

Уми будо или морской виноград

Невероятно полезная водоросль, которая преимущественно распространена в Японии. Своё название получила за текстуру, напоминающую настоящие «виноградины». Имеет приятный солоноватый вкус.

Уитлакоче или мексиканский трюфель

Bο вceм миpe гοлοвня (грибковое заболевание) cчитaeтcя οпacнeйшим пaтοгeнным микpοοpгaнизмοм, пοpaжaющим пοceвы злaкοвыx. Но это не касается Мексики. Здесь уитлакоче — национальный деликатес.

Bнeшний вид поражённой кyкypyзы yитлaкοчe οттaлкивaющий. Вы только посмотрите на эти cepο-чёpныe пyзыpи из дeфοpмиpοвaнныx гpибкοм зёpeн. Οднaкο мексиканцы, напротив, радуются такому результату. «Обновлённая» кукуруза имеет дымный apοмaт c οттeнкοм имбиpя. Её собирают и иcпοльзyют пpи пpигοтοвлeнии кecaдийи, тaкο, paзличныx cyпοв. 3epнa тaкжe кοнcepвиpyют и экcпοpтиpyют в другие страны.

Моллюски «морские уточки»

Усоногие ракообразные. Широко употребляются в пищу в Испании и Португалии. Считаются дорогостоящим деликатесом.

Маринованные свиные ножки

Свиные ножки выдерживают в специальном рассоле. В результате деликатес напоминает по вкусу ветчину. Однако из-за достаточно отталкивающего внешнего вида есть такую вкуснятину хочет не каждый.

Морские ежи

Морские ежи во многих странах считаются деликатесом. Гурманы уверяют, что по вкусу они напоминают устрицы с лёгкими мясными нотками.

Куликлы

Странный рецепт маринования огурцов появился в штате Дельта (США) ещё в девяностые годы двадцатого века. Для его реализации используется сухой порошок для приготовления прохладительных напитков Kool Aid. Его добавляют прямо в рассол. В результате получаются цветные огурцы со вкусом вишни, тропических фруктов, земляники и так далее. Дети и взрослые активно покупают «инновационный продукт» на рынке или у кустарных производителей на дому.

Пальчиковый лайм

Оказывается, икра есть не только в рыбе. Удивительный фрукт под названием пальчиковый лайм содержит внутри себя крошечные жемчужинки, имеющие яркий цитрусовый вкус и аромат.

Нони

Нет, перед вами не зелёный ананас. Это нони! Тропический фрукт, который по вкусу напоминает сыр с плесенью.

Змеиный фрукт или салак

Экзотический фрукт, чья кожура напоминает змеиную кожу. Имеет вкус банана и ананаса.

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По материалам: twizz

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