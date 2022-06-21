17 человек, которые были в шаге от грандиозных проблем, но удача вовремя пришла им на помощь
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17 человек, которые были в шаге от грандиозных проблем, но удача вовремя пришла им на помощь

17 человек, которые были в шаге от грандиозных проблем, но удача вовремя пришла им на помощь

Мир так устроен, что жизнь человека соткана не только из приятных моментов. Неудачи и опасности также подстерегают его на пути. Иногда они настолько явно дышат в затылок, что, кажется, избежать их попросту невозможно. Однако некоторые счастливчики особенно любимы фортуной, и поэтому она не упускает случая помочь им. Ниже представлены фото, которые показывают, как это может выглядеть со стороны.

Ещё немного, и катастрофа стала бы реальностью

Этот человек явно везунчик

Чётко застрял

Заглох в самом неподходящем месте

К счастью, работники железной дороги быстро отреагировали на авто, застрявшее на путях, и вовремя остановили движение поезда. Всё закончилось благополучно.

Столб пробил лобовое стекло автомобиля моего друга

Катастрофы удалось избежать благодаря художественной инсталяции

Скульптура под названием «Хвосты китов», установленная в нидерландском городе Спейкениссе, смогла предотвратить крушение поезда метро. Машина выехала за пределы путей на открытой станции и застряла на фигуре, благодаря чему машинист смог покинуть поезд самостоятельно, не получив ни единой травмы. Пассажиров в транспорте не было. Подробнее об этом происшествии можно прочитать тут.

Дерево упало между двумя машинами

Никто не пострадал

К счастью, я посмотрел на щётку перед тем, как почистить зубы

Достаточно одного плохого дня, чтобы кукуруза стала убийцей

Происшествие случилось во время торнадо в Кентукки.

И внутри всё сжалось

Тот самый момент, когда фортуна тебя обожает

Захотелось попить. Хорошо, что я успел посмотреть в стакан прежде, чем сделать глоток

Монитор остался цел

Хожу на стрельбу из лука. В зале по бокам висят небольшие мониторчики на случай соревнований и так далее. Попасть в них можно, только если целиться специально, ну я так думала. Однако на тренировке произошло такое: насколько я поняла, у кого-то стрела упала с полочки на момент выстрела и улетела четко в usb. Что самое забавное — телек жив-здоров, показывает, но разъём вряд ли цел.

На машине ни цапарины

Здесь вы можете посмотреть на других везунчиков, которым удача протянула руку в самый подходящий момент. От некоторых снимков мурашки бегут по коже.

# Интересное
По материалам: twizz

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