17 слов, значение которых полностью меняется, когда вам исполняется 30
Сегодня, 14:55
Не задумывались ли вы над тем, что после 30 лет в некоторые слова мы вкладываем абсолютно другое значение? Да-да, мы стареем, и наше отношение к жизни тоже меняется. Мы дадим вам полную расшифровку таких слов, а вы проведите эксперимент и спросите у человека 18-ти лет, какие ассоциации у него вызывают данные слова. Вот увидите, результаты "исследований" вас приятно удивят.
1. "Похмелье"
2. "Фэйсбук"
3. "Ненавистники"
4. "Клуб"
5. "Не замужем/не женат"
6. "Возлюбленный/возлюбленная"
7. "Работа"
8. "Выходные"
9. "Влюблённость"
10. "Сбережения"
11. "Рано лечь спать"
12. "Утро"
13. "Планирование"
14. "Дети"
15. "Подростки"
16. "Путешествия"
17. "Друзья"
По материалам: Юмор