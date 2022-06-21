17 слов, значение которых полностью меняется, когда вам исполняется 30
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17 слов, значение которых полностью меняется, когда вам исполняется 30

17 слов, значение которых полностью меняется, когда вам исполняется 30

Не задумывались ли вы над тем, что после 30 лет в некоторые слова мы вкладываем абсолютно другое значение? Да-да, мы стареем, и наше отношение к жизни тоже меняется. Мы дадим вам полную расшифровку таких слов, а вы проведите эксперимент и спросите у человека 18-ти лет, какие ассоциации у него вызывают данные слова. Вот увидите, результаты "исследований" вас приятно удивят.

1. "Похмелье"

2. "Фэйсбук"

3. "Ненавистники"

4. "Клуб"

5. "Не замужем/не женат"

6. "Возлюбленный/возлюбленная"

7. "Работа"

8. "Выходные"

9. "Влюблённость"

10. "Сбережения"

11. "Рано лечь спать"

12. "Утро"

13. "Планирование"

14. "Дети"

15. "Подростки"

16. "Путешествия"

17. "Друзья"

# Интересное
По материалам: Юмор

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