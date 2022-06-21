21 июня в Иркутской области действуют три лесных пожара на площади 2 707 гектаров

На 21 июня в лесном фонде Иркутской области действуют три пожара на площади 2 707 гектаров в Катангском и Чунском районах. В Бодайбинском районе потушили четыре лесных пожара, в том числе один — на территории государственного природного заповедника «Витимский». Их общая площадь составила 1 796 гектаров.

За сутки потушили семь лесных пожаров на площади 2 277 гектаров в Киренском, Тайшетском, Качугском, Бодайбинском, Усть-Кутском и Нижнеудинском районах. 20 июня были задействованы 323 человека: 185 пожарных-десантников, 90 сотрудников лесопожарных формирований, 48 работников арендаторов лесных участков, а также 42 единицы наземной техники. Мониторили пожары с воздуха пять самолетов: один Ан-2 и четыре легкомоторных. Вертолет Ми-8 участвовал в переброске десантников.

В Иркутской области действует особый противопожарный режим. Начиная с третьего класса пожарной опасности и выше, посещение леса запрещено. За нарушение грозит ответственность вплоть до уголовной.