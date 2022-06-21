26 июня в Иркутске ограничат продажу алкоголя

В Иркутске в День молодежи ограничат продажу алкоголя. Запрет не распространяется на кафе и рестораны. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Продажа алкогольной продукции (включая пиво и пивные напитки) в дни запретов грозит штрафом. Для должностных лиц сумма составит от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических — от 100 до 300 тысяч рублей.

С 24 июня по 30 июня продажу алкоголя ограничат в дни проведения выпускных балов в школах. Запрет будет действовать с 14:00 до 23:00.