33-летний мужчина утонул на озере Юнатка в Иркутске 20 июня
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33-летний мужчина утонул на озере Юнатка в Иркутске 20 июня

33-летний мужчина утонул на озере Юнатка в Иркутске 20 июня

20 июня на озере Юнатка в Куйбышевском районе Иркутска утонул 33-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. Молодой человек решил переплыть на другую сторону, но не рассчитал силы и утонул в 25 метрах от берега. Глубина озера составляет 3-5 метров, дно — илистое. Водолазы пожарно-спасательной службы Иркутской области подняли тело погибшего и передали сотрудникам полиции.

С начала июня на водоемах региона утонули 12 человек, один из них — несовершеннолетний. Двоих спасли. Трагические случаи произошли в Иркутске, Ангарске, Братске, Братском, Куйтунском, Нижнеудинском, Тулунском, Усть-Удинском районах.

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По материалам: irk

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