Акция «Свеча памяти» пройдет в ночь на 22 июня

В ночь на 22 июня на 1100 площадках в России зажгут свечи в память о погибших в Великой Отечественной войны, сообщила зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко перед пленарным заседанием 21 июня.

По словам Занко, 20 июня в Крыму начался судебный процесс о признании геноцидом убийства мирных граждан во время Великой Отечественной войны. «Немецко-фашистскими захватчиками были замучены, расстреляны, убиты, сожжены заживо, замурованы в катакомбы более 85 тысяч мирных граждан, и это только на территории республики Крым», — сказала Занко.

Она отметила, что подобные судебные процессы проходят в России не впервые. В рамках проекта «Без срока давности» такие суды прошли в Псковской, Новгородской, Ростовской, Орловской областях. Осенью суд начнется в Ленинградской области. Для того, чтобы почтить память каждого убитого и погибшего в Великой Отечественной войне, «Единая Россия» проводит акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны», отметила депутат.

«В ночь с 21 на 22 июня на более чем 1100 площадках России будут зажжены миллионы свечей в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, — сообщила Занко. — В 132 городах мы зажжем огненные картины войны — изображения из свечей, которые отражают вклад города в великую Победу».

Центральная картина появится в Москве в Музее Победы на Поклонной горе. Более 30 стран присоединятся к акции «Свеча памяти», в том числе Германия, Сербия, Казахстан, Египет.



