Аккаунт недели. Проект об искусстве Oh My Art

Вадим Карасев

В рубрике "Аккаунт недели" рассказываем о проекте журналистки Юлии Панкратовой Oh My Art, посвященном искусству, причем советуем следить за ним сразу на всех платформах — на YouTube регулярно выходят новые обзоры, а в инстаграме* удобно следить за микрособытиями в арт-мире.

Кто

Создательница проекта Oh My Art Юлия Панкратова о себе говорит так:

Много лет сидела в студии на телеке, а потом окончила Академию художеств и стала искусствоведом. Хожу в музеи как на работу (любимую) и делаю обзоры выставок (все-таки нравится быть в кадре).

Все так: Панкратова, окончив журфак МГУ, долго работала на телевидении — корреспондентом и ведущей. Вела информационные выпуски и на НТВ, и на Первом канале, и на РЕН ТВ, сотрудничала с программами "Намедни", "Страна и мир", "Сегодня" и многими другими. Широко известной стала благодаря интервью с Микки Рурком в 2009 году — в эфире Первого канала.





Все это Панкратова оставила позади, поступив в Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина при Российской академии художеств по направлению "Теория и история искусств" и занявшись искусствоведением.

О чем

Проект Oh My Art Панкратова запустила вместе с сестрой в 2017 году — сначала на YouTube, а позже и на других площадках. На YouTube сейчас аудитория больше — около 98 тысяч подписчиков, в инстаграме* — около 26 тысяч.

"Миссия" проекта — рассказы о новых выставках в самых разных форматах.

Обзоры выставок, а также фестивали, биеннале, музеи, живопись, скульптура, архитектура, паблик-арт, стрит-арт. Интересно? Круче, чем вести "Новости" на Первом,

— гласит описание канала.





Здесь есть как обзоры творчества классиков вроде Караваджо или Врубеля, так и рассказы о "прикладных" выставках — например, экспозиции Lady Dior. Большая часть обзоров, разумеется, посвящена художественным событиям Москвы и Санкт-Петербурга, но другие города все-таки здесь тоже присутствуют.





Еще на канале регулярно появляются дайджесты (а-ля "куда сходить на майские"), обзоры новых книг по искусству и интервью с людьми из арт-мира — художниками, кураторами, музейными работниками.





Юлия Панкратова и Марина Лошак

Для кого

Для тех, кто собирается на выставку и хочет заранее ознакомиться с предметом, или тех, кто уже вернулся с выставки и хочет понять, что это было. А также для всех, кто не может попасть на выставку в Москве и хочет хотя бы виртуально прикоснуться к прекрасному (и оставаться в курсе всех событий). Ну и в принципе для всех, кто любит искусство.





* Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)

Лиза Сезонова