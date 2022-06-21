Александр Васильев рассказал о судьбе шоу «Модный приговор»

Историк моды Александр Васильев рассказал всю правду. Уже больше четырех месяцев «Модный приговор» не выходит в эфир. Все развлекательные передачи заменили на информационные программы и политические ток-шоу. Теперь же появился шанс, что выпуски вернутся. 63-летний Александр Васильев рассказал, что зрители смогут увидеть «Модный приговор» не раньше начала осени. Летом шоу не будет транслироваться на Первом канале. «В планах возобновить выпуск программы с сентября 2022 года», — сказал Васильев.Пока что продюсеры работают над возобновлением проекта, поэтому у него еще нет спонсоров — сейчас активно пытаются найти отечественных производителей, которые заменят европейские компании. Со многими поставщиками были приостановлены контракты из-за политической ситуации. «Это конфиденциальная информация, я не имею права ее разглашать. Но приоритет падет на российских дизайнеров и компании», — сообщил Васильев. Историк моды также опроверг информацию о своем «бегстве» из России. СМИ активно писали, что он остался в Париже и якобы не собирается возвращаться на родину, но это оказалось ложью.