Александр Васильев рассказал о судьбе шоу «Модный приговор»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Александр Васильев рассказал о судьбе шоу «Модный приговор»

Александр Васильев рассказал о судьбе шоу «Модный приговор»
Историк моды Александр Васильев рассказал всю правду. Уже больше четырех месяцев «Модный приговор» не выходит в эфир. Все развлекательные передачи заменили на информационные программы и политические ток-шоу. Теперь же появился шанс, что выпуски вернутся. 63-летний Александр Васильев рассказал, что зрители смогут увидеть «Модный приговор» не раньше начала осени. Летом шоу не будет транслироваться на Первом канале. «В планах возобновить выпуск программы с сентября 2022 года», — сказал Васильев.
Пока что продюсеры работают над возобновлением проекта, поэтому у него еще нет спонсоров — сейчас активно пытаются найти отечественных производителей, которые заменят европейские компании. Со многими поставщиками были приостановлены контракты из-за политической ситуации. «Это конфиденциальная информация, я не имею права ее разглашать. Но приоритет падет на российских дизайнеров и компании», — сообщил Васильев. Историк моды также опроверг информацию о своем «бегстве» из России. СМИ активно писали, что он остался в Париже и якобы не собирается возвращаться на родину, но это оказалось ложью.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Пропавшего в Слюдянском районе Николая Мартынова нашли живым
Пропавшего в Слюдянском районе Николая Мартынова нашли живым
Камни-обереги от проблем и неудач
Камни-обереги от проблем и неудач
Стало известно о надеждах венгров на захват Закарпатья после начала спецоперации
Стало известно о надеждах венгров на захват Закарпатья после начала
Чулпан Хаматова теперь зарабатывает копейки
Чулпан Хаматова теперь зарабатывает копейки
Александр Васильев рассказал о судьбе шоу «Модный приговор»
Александр Васильев рассказал о судьбе шоу «Модный приговор»
Бывшая Алексея Адеева выходит замуж на Дом-2
Бывшая Алексея Адеева выходит замуж на Дом-2
«Дарить свет и любовь людям»: Евгения Короткевич презентует песню «Билет»
«Дарить свет и любовь людям»: Евгения Короткевич презентует песню
Минфин предложил создать резерв золота и алмазов для нужд мобилизации
Минфин предложил создать резерв золота и алмазов для нужд мобилизации
Песков оценил вероятность смертной казни плененных на Украине американцев
Песков оценил вероятность смертной казни плененных на Украине
Старинные дома Америки, поражающие своей красотой (15 фото)
Старинные дома Америки, поражающие своей красотой (15 фото)
Стало известно о намерении стран ЕС предоставить Украине статус кандидата в союз
Стало известно о намерении стран ЕС предоставить Украине статус
Сбербанк выходит на рынок BNPL с сервисом «Плати частями»
Сбербанк выходит на рынок BNPL с сервисом «Плати частями»

Топ на сегодня

Азиза вернулась к любовнику, пока муж за границей
Азиза вернулась к любовнику, пока муж за границей
Николайчук и Горина сообщили, почему они уходят с проекта
Николайчук и Горина сообщили, почему они уходят с проекта
Муж Ульяны Кутузовой покинул телестройку
Муж Ульяны Кутузовой покинул телестройку
Наташа Королева поделилась фото топлес
Наташа Королева поделилась фото топлес
В Калининграде пообещали обойти блокировку поставок Литвой
В Калининграде пообещали обойти блокировку поставок Литвой

Еще по теме

Александр Васильев рассказал, когда «Модный приговор» вернется в эфир Первого канала
Александр Васильев высказался о будущем тренде моды
Александр Васильев рассказал, как спрятать большой живот
Александр Васильев рассказал о своей эмиграции