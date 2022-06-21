Алена Шишкова похвасталась, что купила шикарную квартиру
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Алена Шишкова похвасталась, что купила шикарную квартиру

Алена Шишкова похвасталась, что купила шикарную квартиру
Модель Алена Шишкова рассказала о дорогом приобретении. Девушка заканчивает ремонт в своей столичной квартире, где она совсем скоро отметит новоселье. Просторная недвижимость в Москве, по словам модели, была куплена ею без посторонней помощи. Сначала она думала, что сможет накопить на дорогую покупку, но потом решилась всё-таки взять кредит. Шишкова рассказала, что нашла выгодный вариант ипотеки и воспользовалась им. Выплачивать проценты до старости ей не придется. Модель с радостью сообщила, что уже почти полностью погасила свой долг перед банком. «Ипотека под 5%, но уже все выплатила (практически). Кстати, многие боятся брать ипотеку, считают, что это как-то страшно и лучше накопить. Накопить не получается, в итого люди живут всю жизнь на съемных квартирах или с родителями. Я тоже так думала раньше, а сейчас понимаю, что ипотека — это вообще не страшно и суперудобно. Закрывается раньше срока», — хвастается Шишкова.
Модель купила новое жилье для того, чтобы у её дочери Алисы, которую она родила от Тимати, наконец-то появилась своя комната. «Алиса пока не была в новой квартире. Сейчас она у папы с Ратиком, им там весело», — рассказывает экс-невеста рэпера. Напомним, что Шишкова сохранила хорошие отношения с Тимати после разрыва. Гораздо более запутанным является общение рэпера с Анастасией Решетовой, матерью его сына Ратмира. У экс-возлюбленных часто возникают разногласия по поводу воспитания ребенка. Недавно Решетова, кстати, поделилась неожиданным признанием о том, что в прошлом она становилась жертвой домашнего насилия. Имени своего обидчика она, правда, называть не стала.
# Шоу-бизнес Шишкова Алена
По материалам: z-aya

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