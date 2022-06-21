Американский сенатор рассказал о сводящих «концы с концами» жителях США
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Американский сенатор рассказал о сводящих «концы с концами» жителях США

Американский сенатор рассказал о сводящих «концы с концами» жителях СШАСенатор Грассли: из-за инфляции американцам «как никогда трудно сводить концы с концами»

Американский сенатор от штата Айова, член Республиканской партии Чак Грассли заявил, что жителям США «как никогда трудно сводить концы с концами» из-за рекордной инфляции. Соответствующее заявление опубликовано на сайте политика.

В частности, он обратил внимание на рост цен на продукты и топливо в стране, а также на высокую стоимость коммунальных услуг и арендной платы. Республиканец рассказал, что все больше жителей Айовы вынуждены тратить «с трудом заработанные сбережения» на оплату счетов. Он уточнил, что нехватку денежных средств особо испытывают пенсионеры. Также с проблемами столкнулись семьи среднего класса, представители малого бизнеса и фермеры.

По мнению Грассли, на сложившуюся ситуацию можно повлиять с помощью внесения изменений в федеральный налоговый кодекс. Сенатор добавил, что призвал президента США Джо Байдена прекратить его войну с американской энергетикой.

По итогам мая годовая инфляция в США разогналась до 8,6 процента и стала максимальной с прошлого века, побив рекорд декабря 1981 года. Ранее президент США Джо Байден объяснил рост цен в стране «подорожанием Путина». «Мы никогда не видели ничего подобного "налогу Путина" сразу на еду и бензин», — сказал он, комментируя майские данные о рекордной за более чем 40 лет инфляции в стране.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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