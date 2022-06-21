Аналитик предрек миру «безумно тяжелое» лето из-за санкций ЕС
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Аналитик предрек миру «безумно тяжелое» лето из-за санкций ЕС

Аналитик предрек миру «безумно тяжелое» лето из-за санкций ЕСАналитик Катон: мир ожидает «безумно тяжелое» лето из-за эмбарго ЕС на нефть из России

Мировые рынки ожидает «безумно тяжело» лето из-за частичного эмбарго на российскую нефть, введенного Европейским союзом (ЕС). Об этом заявил аналитик Виктор Катон, сообщает издание Business Insider.

Эксперт отметил, что единственной надеждой на снижение цен на топливо станут крайне высокие процентные ставки по кредитам. По его словам, прямым эффектом антироссийских ограничительных мер в ближайшее время станет безумно трудное и безумно напряженное лето.

Ранее китайский ученый Сюй Полин рассказал, что богатство энергоресурсами и продовольствием является главным преимуществом России, которое позволяет ей бороться с западными санкциями. По его словам, Россия успешно справляется с введенными против нее ограничительными мерами, и общие показатели экономики страны «не имеют никаких проблем».

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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