Анджелина Джоли встретилась с беженцами из Афганистана, Мали и Украины
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анджелина Джоли встретилась с беженцами из Афганистана, Мали и Украины

Анджелина Джоли встретилась с беженцами из Афганистана, Мали и Украины

Анджелина Джоли показала подписчикам, как отметила Всемирный день беженцев. Актриса опубликовала в инстаграме* серию фотографий со взрослыми и детьми, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий, голода и преследования, назвав их своими "новыми друзьями".

Среди них были граждане Египта, Украины, Афганистана, Мали, Кот-д'Ивуара, Конго, Курдистана, Нигерии и Гамбии — вместе с актрисой они собрались на ужин, на котором и поделились с Джоли своими жизненными историями. Мероприятие прошло при поддержке Агентства ООН по делам беженцев, фонда Save the Children Italia и Центра беженцев Джоэла Нафума.


Анджелина Джоли с беженцами

Я благодарна за то, что среди стольких трудностей в мире эти смелые люди поделились со мной своим временем и историями. Семья, друзья и еда объединяют людей, и для меня было честью присоединиться к новым друзьям, чтобы есть, делиться и учиться,

— написала Джоли.



Фото из инстаграма* Анджелины Джоли

Актриса давно занимается проблемой беженцев, будучи специальным посланником агентства ООН по делам беженцев УВКБ ООН. В последнее время Джоли много внимания уделяет ситуации на Украине, где проходит специальная военная операция. Звезда "Малефисенты" ранее уже посетила Львов. Ее визит вызвал ажиотаж в сети: фото актрисы из кафе разошлись на мемы, а самые предприимчивые жители даже пытались продать вещи, к которым прикоснулась актриса: например, среди лотов были недоеденный круассан и даже унитаз.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

У этих людей был явно плохой день (15 фото)
У этих людей был явно плохой день (15 фото)
Самый богатый депутат России-2020 получил 4,5 года колонии за контрабанду
Самый богатый депутат России-2020 получил 4,5 года колонии за
Названа дата похорон бывшего госсекретаря РСФСР
Названа дата похорон бывшего госсекретаря РСФСР
Роскомнадзор заблокировал одну из страниц сайта британской газеты
Роскомнадзор заблокировал одну из страниц сайта британской газеты
Тельцам улыбнется удача, а Львам придется беречь силы: гороскоп от Александра Зараева на июль 2022 года
Тельцам улыбнется удача, а Львам придется беречь силы: гороскоп от
Спилась в 38, когда муж ушел к продавщице. Последняя капля звезды «Сорок первого» Изольды Извицкой
Спилась в 38, когда муж ушел к продавщице. Последняя капля звезды
Умер клавишник группы Fleetwood Mac Бретт Таггл
Умер клавишник группы Fleetwood Mac Бретт Таггл
21 июня в Иркутской области действуют три лесных пожара на площади 2 707 гектаров
21 июня в Иркутской области действуют три лесных пожара на площади 2
Два белка из змеиного яда стали основой эффективного кровоостанавливающего средства
Два белка из змеиного яда стали основой эффективного
Объем активов в криптовалютных фондах снизился до отметок февраля 2021 года
Объем активов в криптовалютных фондах снизился до отметок февраля
Артур Хэйес спрогнозировал продолжение коррекции цены биткоина
Артур Хэйес спрогнозировал продолжение коррекции цены биткоина
930+ игр и DLC для Xbox со скидками в ходе распродаж в Microsoft Store
930+ игр и DLC для Xbox со скидками в ходе распродаж в Microsoft Store

Топ на сегодня

В Москве таксист въехал в толпу людей на пешеходном переходе
В Москве таксист въехал в толпу людей на пешеходном переходе
Музыкальный критик похоронил карьеру Аллы Пугачевой
Музыкальный критик похоронил карьеру Аллы Пугачевой
Задержанный за изнасилование режиссер Пол Хаггис заявил о невиновности
Задержанный за изнасилование режиссер Пол Хаггис заявил о невиновности
У Кутузовой скоро появится 4 ребёнок
У Кутузовой скоро появится 4 ребёнок
Ляйсан Утяшева призналась, что донашивала бабушкины вещи
Ляйсан Утяшева призналась, что донашивала бабушкины вещи

Еще по теме

На фоне слухов о госпитализации Анджелина Джоли встретилась с Пан Ги Муном
Анджелина Джоли посетила лагерь сирийских беженцев в городе Азрак
СМИ выяснили, что случилось с Джоли: это не рак
Из светской львицы — в бизнесвумен: Анджелина Джоли на встрече в ООН