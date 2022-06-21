Анджелина Джоли встретилась с беженцами из Афганистана, Мали и Украины

Вадим Карасев

Анджелина Джоли показала подписчикам, как отметила Всемирный день беженцев. Актриса опубликовала в инстаграме* серию фотографий со взрослыми и детьми, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий, голода и преследования, назвав их своими "новыми друзьями".

Среди них были граждане Египта, Украины, Афганистана, Мали, Кот-д'Ивуара, Конго, Курдистана, Нигерии и Гамбии — вместе с актрисой они собрались на ужин, на котором и поделились с Джоли своими жизненными историями. Мероприятие прошло при поддержке Агентства ООН по делам беженцев, фонда Save the Children Italia и Центра беженцев Джоэла Нафума.





Анджелина Джоли с беженцами

Я благодарна за то, что среди стольких трудностей в мире эти смелые люди поделились со мной своим временем и историями. Семья, друзья и еда объединяют людей, и для меня было честью присоединиться к новым друзьям, чтобы есть, делиться и учиться,

— написала Джоли.









Фото из инстаграма* Анджелины Джоли

Актриса давно занимается проблемой беженцев, будучи специальным посланником агентства ООН по делам беженцев УВКБ ООН. В последнее время Джоли много внимания уделяет ситуации на Украине, где проходит специальная военная операция. Звезда "Малефисенты" ранее уже посетила Львов. Ее визит вызвал ажиотаж в сети: фото актрисы из кафе разошлись на мемы, а самые предприимчивые жители даже пытались продать вещи, к которым прикоснулась актриса: например, среди лотов были недоеденный круассан и даже унитаз.

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Надя Бесчетникова