Анна Ардова рассказала, как заботилась об умирающем муже
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Анна Ардова рассказала, как заботилась об умирающем муже

Анна Ардова рассказала, как заботилась об умирающем муже
Актриса Анна Ардова рассказала об умершем муже. Артистка до сих пор с болью вспоминает о бывшем супруге, который скончался в 2017 году после продолжительной болезни. Как признается артистка, Александр Шаврин оставил большой след в ее жизни. 52-летняя звезда вспоминает, что Шаврин сильно повлиял на ее судьбу. «Он родной человек, мой брат, мой учитель. Всю нашу совместную жизнь Саша занимался моим образованием. Мне страшно не хватает его юмора, его подколов, да много чего не хватает, я очень скучаю. Мы были в прошлой жизни братом и сестрой, это совершенно точно», — говорит о нем Ардова. Спустя 20 лет брака актриса устала от этих отношений, ее не смогло удержать то, что у них с Александром общий сын, да и старшая дочь привязалась к отчиму. «Мы разошлись по моей инициативе, он не хотел. Я его попросила, чтобы отпустил, потому что с «братьями» не живут», — объяснила причину расставания она. Шаврин до последнего надеялся: Ардова не пойдет в загс, чтобы поставить точку. «Единственное, что разводиться официально не хотел. Говорил, что достаточно будет, если разъедемся», — добавила артистка.
После разрыва с любимой актер стал стремительно угасать из-за прогрессирующего онкологического заболевания и умер в 57-летнем возрасте. Многие тогда обвинили Анну, мол, бросила мужа в тяжелый период. «Меня потом многие осудили за то, что развелась с Сашей перед его смертью. Во-первых, я не знала, что он умрет. Когда мы услышали диагноз, начали вместе ходить по врачам. Господи, да только на бумаге я уже не была Сашиной женой, но оставалась рядом, колола ему уколы, давала таблетки. В болезни его не бросила, это главное», — подчеркивает Ардова. Она отмечает, что верила в скорейшее выздоровление бывшего мужа, поэтому старалась сделать все для этого. Развод ей казался отличным решением, ведь им было сложно быть вместе. «Мы оба работали над тем, чтобы победить болезнь, я не верила в то, что Саша не справится. Мне казалось, нам с ним надо освободиться. Чтобы не вредить ни себе, ни ему. Мне об этом случайная барышня-психолог сказала. Спросила вдруг: «А зачем ты живешь с мужчиной, если он не твой, по сути?» И добавила, что этого нельзя делать, это вредно для обоих. Сказала, что я занимаю место женщины, которая могла бы сделать Сашу счастливым. Меня потрясли ее слова», — говорит звезда. Ей и сейчас трудно говорить об Александре, который за долгие годы стал для нее самым близким человеком. «Это было задолго до... Я задумалась — и путь начался. Я не уходила к кому-то... К «кому-то» легче: тебя ждут, села в красивую машину и уехала в прекрасное далеко. Я вспоминаю Сашу, часто совершенно неожиданно, и начинаю реветь...» — заключила Ардова «Каравану историй».
# Шоу-бизнес Ардова Анна
По материалам: z-aya

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