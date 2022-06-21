Анна Семенович устроила драку с женщиной

Певица и ведущая Анна Семенович призналась, что устроила драку. Артистка решила пообщаться в любимом звездами формате — откровенно ответить на вопросы от подписчиков в сториз. Неожиданно одна из поклонниц поинтересовалась, приходилось ли певице драться с женщинами. И Семенович откровенно ответила — да, случилось однажды: в отпуске, на дискотеке. «Она меня толкнула и еще потом наступила на ногу, я ей сделала замечание и она начала бычить! Дрались недолго, в основном выдирали друг другу волосы», — рассказала Анна. Семенович призналась, что после этого они даже подружились: вместе пили текилу у бара и долго смеялись. Девушка живет в Голландии, и они иногда переписываются.Недавно Анна Семенович оказалась в центре еще одного скандала. На гастролях в Подмосковье заселение в отель обернулось для звезды настоящим кошмаром. Еще перед отъездом певица забронировала номер в трехзвездочном отеле, однако по приезде артистку отказались заселять, поскольку Анна забыла взять с собой паспорт. Администратор на стойке регистрации пошел навстречу звезде и все же выдал ей ключи от номера. То, что Семенович увидела внутри своей комнаты, повергло ее в шок. «Бизнес-отель, притом номер стоит почти 8000 рублей. Ремонта нет, грязно. Просто ужас», — призналась Семенович. Звезда отметила, что уже написала жалобу в адрес администрации отеля. К слову, звезда в последнее время стала активно высказывать свою точку зрения по поводу самых разных нюансов жизни. Так, недавно от Анны досталось дизайнерам одежды. Семенович, как обладательница пышной фигуры, возмутилась тем, что модные кутюрье чаще шьют одежду на стройных женщин, забывая о девушках с корпулентными формами.