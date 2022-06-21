Артур Хэйес спрогнозировал продолжение коррекции цены биткоина

Принудительные ликвидации позиций в ближайшее время окажут дальнейшее давление на цену биткоина. Такое мнение высказал основатель и экс-CEO биржи BitMEX Артур Хэйес.

Он обратил внимание на ликвидацию 24 500 BTC канадским Purpose Bitcoin ETF (BTCC) вечером 17 июня, незадолго до закрытия торгов.

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BTCC - Purpose ETF puked 24,500 $BTC into the North American Friday close. I'm not sure how they execute redemptions but that's a lot of physical BTC to sell in a small time frame. pic.twitter.com/BY7foKdPjY — Arthur Hayes (@CryptoHayes) June 19, 2022

"Я не уверен, как они погашают, но это много физических биткоинов для продажи за короткое время", — заявил эксперт.

В выходные, когда фиатные каналы закрыты, цена BTC упала до минимума в $17 600 при высоком объеме торгов, отметил Хэйес. После дампа почти на 20% рынок быстро вырос уже на низком объеме. По его словам, это выглядит, будто вынужденный продавец "спровоцировал набег на стоп-лоссы".

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Over the weekend, while the fiat rails are closed, $BTC dropped to a low of $17,600 down almost 20% from Friday on good volume. Smells like a forced seller triggered a run on stops. pic.twitter.com/X01FnDw1IL — Arthur Hayes (@CryptoHayes) June 19, 2022

"Учитывая плохое состояние управления рисками со стороны криптокредиторов и слишком щедрые условия, ожидайте больше очагов вынужденной продажи BTC и ETH, поскольку рынок выясняет, кто плавает голышом", — написал Хэйес.

Однако он считает, что это предоставит опытным инвесторам возможность купить "монеты у тех, кто вынужден продавать, независимо от цены".

Ранее президента Euro Pacific Capital Питер Шифф предупредил, что возвращение биткоина к отметкам выше $20 000 не означает, что он оттолкнулся ото дна. По его мнению, криптовалюта протестирует уровень около $5000.

В начале июня Хэйес заявил, что торговавшаяся на тот момент около $30 000 первая криптовалюта, достигла дна текущего цикла.

Напомним, в 2021 году Purpose Bitcoin ETF стал первым биржевым биткоин-фондом, получившим одобрение регулятора Канады.