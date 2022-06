Артур Хэйес спрогнозировал продолжение коррекции цены биткоина

Принудительные ликвидации позиций в ближайшее время окажут дальнейшее давление на цену биткоина. Такое мнение высказал основатель и экс-CEO биржи BitMEX Артур Хэйес.

Он обратил внимание на ликвидацию 24 500 BTC канадским Purpose Bitcoin ETF (BTCC) вечером 17 июня, незадолго до закрытия торгов.

1/ BTCC - Purpose ETF puked 24,500 $BTC into the North American Friday close. I'm not sure how they execute redemptions but that's a lot of physical BTC to sell in a small time frame. pic.twitter.com/BY7foKdPjY

"Я не уверен, как они погашают, но это много физических биткоинов для продажи за короткое время", — заявил эксперт.

В выходные, когда фиатные каналы закрыты, цена BTC упала до минимума в $17 600 при высоком объеме торгов, отметил Хэйес. После дампа почти на 20% рынок быстро вырос уже на низком объеме. По его словам, это выглядит, будто вынужденный продавец "спровоцировал набег на стоп-лоссы".

Over the weekend, while the fiat rails are closed, $BTC dropped to a low of $17,600 down almost 20% from Friday on good volume. Smells like a forced seller triggered a run on stops. pic.twitter.com/X01FnDw1IL