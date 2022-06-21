Артур Хэйес спрогнозировал продолжение коррекции цены биткоина
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Артур Хэйес спрогнозировал продолжение коррекции цены биткоина

Артур Хэйес спрогнозировал продолжение коррекции цены биткоина


Принудительные ликвидации позиций в ближайшее время окажут дальнейшее давление на цену биткоина. Такое мнение высказал основатель и экс-CEO биржи BitMEX Артур Хэйес.


Он обратил внимание на ликвидацию 24 500 BTC канадским Purpose Bitcoin ETF (BTCC) вечером 17 июня, незадолго до закрытия торгов.



"Я не уверен, как они погашают, но это много физических биткоинов для продажи за короткое время", — заявил эксперт.


В выходные, когда фиатные каналы закрыты, цена BTC упала до минимума в $17 600 при высоком объеме торгов, отметил Хэйес. После дампа почти на 20% рынок быстро вырос уже на низком объеме. По его словам, это выглядит, будто вынужденный продавец "спровоцировал набег на стоп-лоссы".



"Учитывая плохое состояние управления рисками со стороны криптокредиторов и слишком щедрые условия, ожидайте больше очагов вынужденной продажи BTC и ETH, поскольку рынок выясняет, кто плавает голышом", — написал Хэйес.


Однако он считает, что это предоставит опытным инвесторам возможность купить "монеты у тех, кто вынужден продавать, независимо от цены".


Ранее президента Euro Pacific Capital Питер Шифф предупредил, что возвращение биткоина к отметкам выше $20 000 не означает, что он оттолкнулся ото дна. По его мнению, криптовалюта протестирует уровень около $5000.


В начале июня Хэйес заявил, что торговавшаяся на тот момент около $30 000 первая криптовалюта, достигла дна текущего цикла.


Напомним, в 2021 году Purpose Bitcoin ETF стал первым биржевым биткоин-фондом, получившим одобрение регулятора Канады.

# Экономика артур хэйес, прогнозы о рынке криптовалют, новости
По материалам: ForkLog

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