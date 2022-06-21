Астролог Лариса Андерсен рассказала, что ожидать от летнего солнцестояния

🙏🙏СИЛА ЛЕТНЕГО СОЛНЦЕСТОЯНИЯ 21 июня нас ждет особый энергетический день – день летнего солнцестояния. День, который несёт мощь солнечного света в нашу жизнь и благоприятные перемены. Главное правило летнего солнцестояния: всё, что потратишь – вернется тебе в многократном объеме. Именно поэтому стоит вкладывать ресурс, финансы, эмоции и закладывать основу успешному бизнесу. Кроме этого это отличное время для того, чтобы с благодарностью отпустить прошлое и выбрать направление своего жизненного на пути на ближайшие месяцы . В период летнего солнцестояния рекомендуется: 🌞 Приветствовать Солнце на рассвете и благодарить его за энергию, которой оно одаривает нас каждый день. 🌞 Проводить дома генеральную уборку. Не бойтесь остаться ни с чем, ведь «свято место пусто не бывает». 🌞 Наводить порядок в делах, убрав из списка то, что утратило значимость и актуальность для вас. Ретроградный Сатурн вас тоже отблагодарит за это. 🌞 Завершать важные задачи, разговоры, обещания. 🌞 Возвращать долги или прощать их. 🌞 Освобождать свой ум от деструктивных установок в разных сферах жизни, которые мешают вам продвигаться к своим целям и мечтам, заменяя их позитивными. 🌞 Отпускать обиды, которые лишь отнимают ваш жизненный ресурс. Вы можете попросить пламя свечи или энергию Солнца помочь вам выжечь все негативные эмоции, засевшие глубоко в вас. 🌞 Благодарить жизнь за все возможности, успехи и поражения, за всех учителей и недоброжелателей на пути. Если вы все еще не внедрили эту практику на постоянной основе, то этот день — отличный повод ее начать. 🌞 Прощать и принимать себя со всеми опытами на пути, давать себе самому поддержку. 🌞 Проводить время на свежем воздухе, наполняясь лучами Солнца. 🌞Строить планы и закладывать намерения на ближайшие полгода.