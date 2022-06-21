Барзиков начал встречаться с Гельцер назло Бухынбалтэ

Вадим Карасев

Фанаты Дом-2 знают, что Иван Барзиков отправился во Владивосток по своим делам. При этом он решил захватить с собой сумку с вещами, которые на телестройке оставили его бывшие избранницы — Полина и Рита. В итоге Кристина Бухынбалтэ начала указывать Барзикову и просить его не встречаться с девушками и не помогать им. В результате пара разругалась и Крис перестала разговаривать с Ваней. К счастью, в этот раз им удалось обойтись без рукоприкладства, однако это не точно.В итоге всё прошло совсем не так, как рассчитывала Бухынбалтэ. Иван Барзиков на зло ей решил начать встречаться с Полиной. Вези он ей всё же вернул, после чего они мило пообщались и договорились сходить вместе на тренировку. Оставшуюся информацию о разговоре с Гельцер он разглашать не стал. К слову, вещи Маргариты Куксенко он также до сих пор не передал.Бухынбалтэ пыталась им манипулировать, заявив о тошноте и головокружении. Однако Барзиков это проигнорировал, взял пенного с крабами и решил совместно с другом устроить пикник на море. Кажется, Иван совершенно устал от этих отношений и друзья в данный момент ему дороже. Что думаете?