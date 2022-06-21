Барзиков начал встречаться с Гельцер назло Бухынбалтэ
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Барзиков начал встречаться с Гельцер назло Бухынбалтэ

Барзиков начал встречаться с Гельцер назло Бухынбалтэ
Фанаты Дом-2 знают, что Иван Барзиков отправился во Владивосток по своим делам. При этом он решил захватить с собой сумку с вещами, которые на телестройке оставили его бывшие избранницы — Полина и Рита. Фанаты Дом-2 знают, что Иван Барзиков отправился во Владивосток по своим делам. При этом он решил захватить с собой сумку с вещами, которые на телестройке оставили его бывшие избранницы — Полина и Рита. В итоге Кристина Бухынбалтэ начала указывать Барзикову и просить его не встречаться с девушками и не помогать им. В результате пара разругалась и Крис перестала разговаривать с Ваней. К счастью, в этот раз им удалось обойтись без рукоприкладства, однако это не точно.

В итоге всё прошло совсем не так, как рассчитывала Бухынбалтэ. Иван Барзиков на зло ей решил начать встречаться с Полиной. Вези он ей всё же вернул, после чего они мило пообщались и договорились сходить вместе на тренировку. Оставшуюся информацию о разговоре с Гельцер он разглашать не стал. К слову, вещи Маргариты Куксенко он также до сих пор не передал.

Бухынбалтэ пыталась им манипулировать, заявив о тошноте и головокружении. Однако Барзиков это проигнорировал, взял пенного с крабами и решил совместно с другом устроить пикник на море. Кажется, Иван совершенно устал от этих отношений и друзья в данный момент ему дороже. Что думаете?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

Девушка с жемчужной серёжкой и Мона Лиза в полный рост: нейросеть воссоздала происходящее за рамками картин
Девушка с жемчужной серёжкой и Мона Лиза в полный рост: нейросеть
Минфин США рассказал о механизме сокращения прибыли России от нефти
Минфин США рассказал о механизме сокращения прибыли России от нефти
Барзиков начал встречаться с Гельцер назло Бухынбалтэ
Барзиков начал встречаться с Гельцер назло Бухынбалтэ
Депутат Милонов: «Собчак уже гонима, ее Господь наказал! Она бездомная, бомжихой стала»
Депутат Милонов: «Собчак уже гонима, ее Господь наказал! Она
Психосоматика: как тело говорит нам о проблемах
Психосоматика: как тело говорит нам о проблемах
В Калининграде оценили возможность договориться с Литвой «по-соседски»
В Калининграде оценили возможность договориться с Литвой «по-соседски»
На Xbox можно бесплатно опробовать Grid Force — Mask of the Goddess
На Xbox можно бесплатно опробовать Grid Force — Mask of the Goddess
«Пике страдает. Он не легкомысленный и бесчувственный»: футболист переживает из-за измены Шакире
«Пике страдает. Он не легкомысленный и бесчувственный»: футболист
Ярмольник прокомментировал сообщения о своем отъезде из России
Ярмольник прокомментировал сообщения о своем отъезде из России
Лера Кудрявцева заявила, что мужчины остались без яиц
Лера Кудрявцева заявила, что мужчины остались без яиц
Олеся Судзиловская показала младшего сына и поздравила с именинами
Олеся Судзиловская показала младшего сына и поздравила с именинами
Посла ЕС в России вызвали в МИД из-за транзитной блокады Калининграда
Посла ЕС в России вызвали в МИД из-за транзитной блокады Калининграда

Топ на сегодня

Балыкин рассказал, когда у него с Захаровой появятся дети
Балыкин рассказал, когда у него с Захаровой появятся дети
Слава мажет лицо и попу одним кремом
Слава мажет лицо и попу одним кремом
Азиза вернулась к любовнику, пока муж за границей
Азиза вернулась к любовнику, пока муж за границей
Анастасию Стежко развелась с мужем-дипломатом
Анастасию Стежко развелась с мужем-дипломатом
Николайчук и Горина сообщили, почему они уходят с проекта
Николайчук и Горина сообщили, почему они уходят с проекта

Еще по теме

Благодаря Гориной Кристина Бухынбалтэ стала «королевой туалетов»
Екатерина Горина не прекращает войну с Бухынбалтэ и Барзиковым
«Роман на три дня»: Лиза Полыгалова заговорила о свадьбе и Барзиков тут же бросил её
Иван Барзиков унизил Дениса Баранова. Видео