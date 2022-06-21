Барзиков с Бухынбалтэ хотят родить ребёнка в Америке и строить бизнес в Сочи

Вадим Карасев

Перед тем, как вернуться на телестройку, Кристина Бухынбалтэ вместе с Иваном Барзиковым побывали на Красной Поляне. После этого они осознали, что в ближайшем будущем планируют стать семьёй и создать собственный бизнес в Сочи. Незадолго до этого Крис говорила, что она хочет построить собственный дом, так как её собаке Лео некомфортно жить в квартире. После этого планы участницы пошли ещё дальше. В данный момент Бухынбалтэ мечтает о шикарной жизни и это при том, что она является участницей Дом-2, в связи с чем она вынуждена постоянно продливать свою визу, ведь находится в чужой стране.Кроме того, Ваня с Крис пришли к выводу, что их будущий ребёнок должен будет появиться на свет в Америке. Семейный бизнес будет находиться в Сочи и жить они также будут в России. В своём микроблоге Крис написала, что это туристический город, поэтому в нём полно возможностей открыть собственный бизнес и сделать его популярным.Однако, чтобы осуществить все свои мечты, паре придётся покинуть проект. Но всем известно, что Бухынбалтэ не желает вести жизнь за пределами телестройки. В предыдущих отношениях девушка постоянно собирала чемодан и начинала искать квартиру в Москве, но это всегда были манипуляции. Вряд ли когда-нибудь эта квартира вообще появится, как и документ о разводе у Барзикова.