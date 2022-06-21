Безверхова пошла вразнос, когда Грант вспомнил про Скалон
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Безверхова пошла вразнос, когда Грант вспомнил про Скалон

Безверхова пошла вразнос, когда Грант вспомнил про Скалон
Алексей Адеев был уверен, что отношения Клавдии Безверховой с Артёмом Грантом продлятся не более четырёх дней. В итоге стало известно, что первые разногласия в паре появились уже на пятый день. Алексей Адеев был уверен, что отношения Клавдии Безверховой с Артёмом Грантом продлятся не более четырёх дней. В итоге стало известно, что первые разногласия в паре появились уже на пятый день. Стоит отметить, что это не противостояние с Кристиной Бухынбалтэ, которая делает всё возможное для защиты Ивана Барзикова от женских рук. В итоге всё оказалось гораздо серьёзнее. Клавдия Безверхова пошла в разнос, когда Артём вспомнил про Скалон. Кроме того, девушка уверяет, что кто-то из домовцев решил подстроить провокацию и она повелась, начав флиртовать с одним парнем, который был очень похож на её бывшего. Сейчас ещё не ясно, что именно имеет ввиду Клава, однако фанатам очень интересно.

При этом оказалось, что Артём Грант активно общается в социальных сетях с Екатериной Скалон. Девушка уверяет, что она сильно скучает по Артему, никак не может забыть его добрые слова и тёплые руки. Однако Катя решила опровергнуть данную теорию. Кроме того, она сообщила, что вовсе собирается уехать за границу. Хотя незадолго до этого она уверяла, что намеревается в начале июня отправиться в Москву.

Недавно Безверхова обратила внимание на тот факт, что Артем очень любит себя, как и сама Клава. Это два нарцисса, которым крайне сложно найти подход друг к другу. Однако при этом они на все что процентов доверяют своему партнёру, так как ничуть не сомневаются в своей неотразимости.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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