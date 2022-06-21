Bitfinex и Tether отказались увольнять сотрудников
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Bitfinex и Tether отказались увольнять сотрудников

Bitfinex и Tether отказались увольнять сотрудников


Криптовалютная биржа Bitfinex и компания Tether не планируют сокращать сотрудников на фоне неблагоприятной ситуации на рынке. Об этом пишет The Block.


COO Bitfinex Клаудия Лагорио в комментарии изданию заявила, что биржа продолжает вкладываться в таланты и ресурсы «взвешенно и методично».


«У нас есть целый ряд карьерных возможностей, которые мы стремимся заполнить, и наши планы найма остаются в силе», — подчеркнула она.


Представитель Tether сообщил The Block, что компания тоже привержена расширению штата. По его словам, у эмитента USDT «все остается как обычно».


«Tether приносит прибыль и будет продолжать нанимать на ключевые должности для поддержки бизнеса. Мы заботимся о наших сотрудниках и их будущем — мы не сокращали штат даже в прошлые криптозимы и никогда не будем этого делать», — отметил собеседник.


По словам Лагорио, в настоящее время в Bitfinex и Tether работают 250 человек.


Аналогичной позиции придерживаются в биткоин-бирже Binance. Ее глава Чанпэн Чжао назвал криптозиму подходящим временем для найма новых сотрудников и дальнейшего развития бизнеса путем различных приобретений.


Ранее об оптимизации штата заявили в BitMEX, Robinhood, Gemini, Bitso и материнской компании бразильской биржи Mercado Bitcoin.


Торговая платформа Coinbase сократит штат примерно на 18%, а криптолендинговая платформа BlockFi — на 20%.


Напомним, в июне CEO Crypto.com Крис Маршалек заявил о планах уволить порядка 260 сотрудников.


Урезать штат, по некоторым данным, собирается и криптовалютная биржа Bybit.

# Экономика bitfinex, tether, бизнес, новости
По материалам: ForkLog

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