Бойцы ВСУ выгнали пациентов из поликлиники в Одессе
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Бойцы ВСУ выгнали пациентов из поликлиники в Одессе

Бойцы ВСУ выгнали пациентов из поликлиники в ОдессеМинобороны России: бойцы ВСУ выгнали пациентов из поликлиники в Одессе, разместив там РСЗО

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выгнали пациентов из поликлиники в Одессе, чтобы разместить поблизости реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

По словам генерал-полковника, подразделения украинской территориальной обороны расположились в поликлинике №29 на улице Академика Заболотного, а на прилегающей территории размещена артиллерия и РСЗО.

«При этом всех больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения», — сказал Мизинцев.

Накануне Мизинцев заявил, что Украина инсценировала удар по медучреждению в Одессе для обвинения Москвы. Кроме того, ВСУ сняли видео об этом. «11 июня в Одессе специалистами 83 центра информационно-психологических операций ВСУ проведена постановочная съемка результатов удара по медицинскому учреждению (ул. Старопортофранковская, дом 46А), якобы нанесенного российскими Вооруженными Силами», — заявил представитель Минобороны России.


# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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