Бывшая Алексея Адеева выходит замуж на Дом-2
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Бывшая Алексея Адеева выходит замуж на Дом-2

Бывшая Алексея Адеева выходит замуж на Дом-2
Одна из самых молодых участниц телестройки, которая была девушкой Алексея Адеева, решила выйти замуж на проекте. Подробности данного события станут известны в ближайших эфирах. Одна из самых молодых участниц телестройки, которая была девушкой Алексея Адеева, решила выйти замуж на проекте. Подробности данного события станут известны в ближайших эфирах. Однако уже сейчас известно, что девятнадцатилетняя Юлия Хребтович решила согласиться на предложение своего молодого человека. Алексей Иванов решил прийти на проект в след за своей девушкой.

В данный момент Алексей и Юлия уже подали заявление в ЗАГС. Сделали они это почти сразу после своей встречи на телестройке. Сам Иванов сообщил, что перед этим они встречались на протяжении двух лет, однако потом расстались на полгода. Но, несмотря ни на что, общение они все же сохранили и в итоге Юля позвала парня на проект.

В то время как Иванова одолевали сомнения и он топтался под воротами проекта, девушка пыталась построить отношения с Алексеем Адеевым. Было время, когда мужчина даже планировал познакомился с родителями Юлии, но в итоге он осознал, что дело тут нечисто и решил отступить. При этом у девушки были и другие поклонники на телестройке, среди которых оказался и Алексей Безус. Но ни к чему серьёзному это не привело, видимо, девушка ждала своего жениха.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

Бывшая Алексея Адеева выходит замуж на Дом-2
Бывшая Алексея Адеева выходит замуж на Дом-2
«Дарить свет и любовь людям»: Евгения Короткевич презентует песню «Билет»
«Дарить свет и любовь людям»: Евгения Короткевич презентует песню
Минфин предложил создать резерв золота и алмазов для нужд мобилизации
Минфин предложил создать резерв золота и алмазов для нужд мобилизации
Песков оценил вероятность смертной казни плененных на Украине американцев
Песков оценил вероятность смертной казни плененных на Украине
Старинные дома Америки, поражающие своей красотой (15 фото)
Старинные дома Америки, поражающие своей красотой (15 фото)
Стало известно о намерении стран ЕС предоставить Украине статус кандидата в союз
Стало известно о намерении стран ЕС предоставить Украине статус
Сбербанк выходит на рынок BNPL с сервисом «Плати частями»
Сбербанк выходит на рынок BNPL с сервисом «Плати частями»
Девушка с жемчужной серёжкой и Мона Лиза в полный рост: нейросеть воссоздала происходящее за рамками картин
Девушка с жемчужной серёжкой и Мона Лиза в полный рост: нейросеть
Минфин США рассказал о механизме сокращения прибыли России от нефти
Минфин США рассказал о механизме сокращения прибыли России от нефти
Барзиков начал встречаться с Гельцер назло Бухынбалтэ
Барзиков начал встречаться с Гельцер назло Бухынбалтэ
Депутат Милонов: «Собчак уже гонима, ее Господь наказал! Она бездомная, бомжихой стала»
Депутат Милонов: «Собчак уже гонима, ее Господь наказал! Она
Психосоматика: как тело говорит нам о проблемах
Психосоматика: как тело говорит нам о проблемах

Топ на сегодня

Балыкин рассказал, когда у него с Захаровой появятся дети
Балыкин рассказал, когда у него с Захаровой появятся дети
Слава мажет лицо и попу одним кремом
Слава мажет лицо и попу одним кремом
Азиза вернулась к любовнику, пока муж за границей
Азиза вернулась к любовнику, пока муж за границей
Анастасию Стежко развелась с мужем-дипломатом
Анастасию Стежко развелась с мужем-дипломатом
Николайчук и Горина сообщили, почему они уходят с проекта
Николайчук и Горина сообщили, почему они уходят с проекта

Еще по теме

Безверхова хочет отомстить Самониной, которая загуляла с Грантом
Дом 2 свежие серии на 01.12.2016: Ваня и Костя помогли избежать серьезного конфликта
Алексея Воробьёва преследует финалистка шоу «Холостяк»
Алексей Иванов согласился на экранизацию книги "Вилы"