Бывшая Алексея Адеева выходит замуж на Дом-2

Вадим Карасев

Одна из самых молодых участниц телестройки, которая была девушкой Алексея Адеева, решила выйти замуж на проекте. Подробности данного события станут известны в ближайших эфирах. Однако уже сейчас известно, что девятнадцатилетняя Юлия Хребтович решила согласиться на предложение своего молодого человека. Алексей Иванов решил прийти на проект в след за своей девушкой.В данный момент Алексей и Юлия уже подали заявление в ЗАГС. Сделали они это почти сразу после своей встречи на телестройке. Сам Иванов сообщил, что перед этим они встречались на протяжении двух лет, однако потом расстались на полгода. Но, несмотря ни на что, общение они все же сохранили и в итоге Юля позвала парня на проект.В то время как Иванова одолевали сомнения и он топтался под воротами проекта, девушка пыталась построить отношения с Алексеем Адеевым. Было время, когда мужчина даже планировал познакомился с родителями Юлии, но в итоге он осознал, что дело тут нечисто и решил отступить. При этом у девушки были и другие поклонники на телестройке, среди которых оказался и Алексей Безус. Но ни к чему серьёзному это не привело, видимо, девушка ждала своего жениха.