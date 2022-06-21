ЦБ сообщил о снижении выдачи семейной ипотеки на треть в мае
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ЦБ сообщил о снижении выдачи семейной ипотеки на треть в мае

ЦБ сообщил о снижении выдачи семейной ипотеки на треть в мае

Выдачи семейной ипотеки упали в мае более чем на треть, с 68 до 43 миллиардов рублей, по сравнению с апрелем, несмотря на ставку по ней в 6 процентов. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора РФ в мае 2022 года», опубликованном на сайте ЦБ.

Ипотечный портфель в мае почти не изменился (по предварительным данным, -0,1 процента). Выдачи по льготной ипотеке в мае составили около 50 миллиардов рублей — против 46 миллиардов в апреле. В то же время выдачи семейной ипотеки упали более чем на треть, с 68 до 43 миллиардов рублей (- 36,77 процента). Это может быть связано с тем, что основной спрос населения на семейную ипотеку был удовлетворен в марте и апреле, отметили в ЦБ.

Выдачи рыночной ипотеки в мае составили 43 миллиарда рублей — на 6 миллиардов рублей больше, чем в апреле, но все еще остались низкими. Для сравнения: средний месячный размер выдачи в 2021 году достигал 350 миллиардов рублей.

Необеспеченное потребительское кредитование сокращается третий месяц подряд, но не так сильно. В мае — на 0,4 процента, в апреле — на 1,5 процента, в марте — на 1,9 процента. Это происходит из-за «достаточно жестких» условий выдачи и высоких ставок. В результате благополучным заемщикам неинтересны дорогие кредиты, а менее обеспеченные граждане не подходят под условия.

Розничное и корпоративное кредитование в мае не росло, отмечается в докладе. Спрос на кредиты со стороны компаний ограничен в том числе из-за проблем с логистикой. Стало труднее привезти импортное оборудование и товары, а также найти новых партнеров и рынки сбыта.

Объем депозитов юридических лиц в мае вырос на 2,2 процента (+ 859 триллионов рублей). Наибольший рост показали депозиты компаний нефтегазовой отрасли. В основном из-за высоких цен на сырьевые товары и роста выручки экспортеров. Общий прирост средств юрлиц с начала года составил 1800 триллионов рублей.

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 17 июня предложил снизить ставку по льготной ипотеке с девяти до семи процентов. Новые условия продлятся до конца года.

# Экономика / Главные новости Экономика
По материалам: pnp.ru

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