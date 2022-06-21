Целебные и магические свойства расторопши и сферы её применения

Вадим Карасев

Далеко не все слышали о таком чудодейственном и сильном растении как расторопша. Эксперты рассказали всё об этом целебном растении и поделились знаниями о том, каковы ее магические свойства.

Лекарственные травы — это источник чистой природной энергии, которая аккумулируется в в растениях в период их роста. Расторопша — это уникальное растение, которое совершенно точно стоит добавить в список тех, которые должны всегда быть у вас дома.

Целебные свойства расторопши

Это растение богато важными веществами, благодаря которым оно и обладает широким спектром полезных свойств. В плодах расторопши пятнистой содержатся флавоноиды, силибинин, силикристин, силимарин, алкалоиды, сапонины, органические кислоты, витамин К, флавоноглинаны., эфирные масла

Плоды растения используются для приготовления горячего напитка. Вам понадобится чайная ложка измельченных плодов расторопши, которую необходимо залить примерно 100-150 миллилитрами кипятка. Через пять минут будет готов целебный напиток. Эксперты отмечают, что расторопшу нужно употреблять сразу, поэтому излишки заваренной травы придется выливать, ведь они потеряют многие полезные свойства.

Применяется данное растение для восстановления пищеварительных функций. Расторопша будет полезной, если у вас есть тяжесть в желудке, вздутие живота. Благоприятные изменения ощущаются не после первого использования, а после определенного периода постоянного употребления.

Расторопша также благотворно влияет на печень, укрепляет кости, стимулирует выработку грудного молока, лечит акне. Еще расторопша снижает содержание сахара в крови. Это отличный помощник в борьбе со многими недугами, но важно также помнить о том, что порой проявляются и побочные эффекты: диарея, аллергия. При появлении таких реакций организма лучше прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

В целом расторопша считается безопасной пищевой добавкой. По некоторым данным она помогает даже в борьбе с раковыми опухолями, так что если побочных действий не наблюдается, можете периодически добавлять ее в чайные напитки.

Магические свойства расторопши

Магами еще в древности была замечена важная особенность расторопши — ее уникальная возможность прогонять любое зло, в том числе бесплотное — духов, привидений, злых сущностей разного рода.

Эксперты в области эзотерики советуют вешать сухие ветки расторопши с цветками прямо над входной дверью. Это защитит ваш дом от недобрых людей и всякой нечисти. Если человек при жизни часто пользовался черной магией, то после его смерти расторопшу высаживают или кладут рядом с могилой, чтобы очистить его душу от скверны.

Это очень сильное растение, которое помогает также бороться с завистью. При этом совершенно не важно, какова ее природа — ваши собственные особенности характера или магическое влияние извне. Чтобы избавиться от этого ужасного чувства. Нужно пить отвар растения, либо класть его рядом с тем место, где вы спите.

Носите высушенное растение с собой как можно чаще, выходя из дома. Если кто-то пожелает вам зла, он сделает хуже сам себе ,ведь данное растение выполняет роль магического зеркала, отражающего негативное воздействие любого рода. Это будет действовать даже на опытных чародеев. Они поймут, что навредили сами себе, но будет слишком поздно.