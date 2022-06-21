Ценам на нефть предрекли резкое падение из-за рецессии в мировой экономике
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Ценам на нефть предрекли резкое падение из-за рецессии в мировой экономике

Ценам на нефть предрекли резкое падение из-за рецессии в мировой экономикеАналитик Подлевских допустил падение цен на нефть из-за рецессии в мировой экономике

В течение нескольких месяцев цены на нефть могут резко упасть из-за грядущей рецессии в мировой экономике, допустил в разговоре с «Лентой.ру» экономист, финансовый аналитик Николай Подлевских. Он добавил, что России не стоит делать ставки на текущую дорогую нефть при небольших объемах поставок.

Глава Минфина США Джанет Йеллен рассказала о механизме сокращения прибыли России от нефти во время визита в Канаду. По словам Йеллен, инициатива, которая прорабатывается США и их союзниками, призвана расширить поставки российской нефти на мировой рынок, но при этом снизить ее стоимость. Она отметила, что механизм «расширит и усилит энергетические ограничения», введенные западными странами.



Неблагоприятная ситуация

«Если расклады по газу сегодня достаточно однозначные — европейский рынок не может обойтись без российского энергоносителя, — то с нефтью все намного сложнее», — заметил аналитик.

Текущая динамика цен, по мнению экономиста, обусловлена жесткой позицией ОПЕК+ по сохранению действующих объемов добычи, что и стало причиной попыток ЕС смягчить ограничения на поставки из России. Между тем, дорогая нефть, как считает Подлевских, невыгодна и для самой страны: более оптимальными для России были бы стабильные цены, допускающие долгосрочное планирование объемов добычи.

«Специфика тут такова, что при добыче нефти крайне важно иметь горизонт планирования, в некоторых случаях даже до 10 лет, в противном случае есть риск столкнуться с большими сложностями. Например, долгий простой действующих скважин будет означать то, что в будущем они просто не заработают. Либо понадобятся огромные вложения для возобновления объемов добычи. Это та главная проблема, которой могут грозить дальнейшие ограничения», — объяснил экономист.



 Мировая рецессия

Наблюдаемый рост цен, считает аналитик, вполне логичен: перспективы сокращения объемов поставок естественно приводят к удорожанию нефти. Но он подчеркнул, что Россия поставляет всего единицы миллионов баррелей на мировой рынок при общем объеме потребления в сто миллионов.

«Еще хотелось бы напомнить, что во время пандемии объемы потребления сократились до 10 миллионов баррелей. Это говорит о том, что мир может сократить объемы, что будет болезненно, но все равно возможно. И, конечно, мир мог бы пережить выпадение России. Но цены скачут из-за общей непредсказуемости, никто не знает, как дальше будут развиваться события», — предупредил Подлевских.

Он добавил, что скачки цен с большой вероятностью могут оказаться временными, потому радоваться высоким ценам при малых объемах поставок не следует. Для России был бы более выгодным вариант более низких цен при больших, но стабильных объемах.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет использовать всевозможные рычаги для стабилизации цен на топливо, в том числе для снижения стоимости энергоносителей на местном рынке. По его мнению, чтобы преодолеть глобальный топливный кризис, странам необходимо принимать долгосрочные решения, причем мировому сообществу надо работать совместно ради достижения целей. Байден отметил, что с началом российской спецоперации на Украине «необходимость надежного обеспечения энергетической безопасности и стабильности в долгосрочной перспективе» чувствуется еще больше.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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