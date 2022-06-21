Через крупнейший китайский мессенджер запретили продавать криптовалюту
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Через крупнейший китайский мессенджер запретили продавать криптовалюту

Через крупнейший китайский мессенджер запретили продавать криптовалютуВладелец WeChat запретил продавать криптовалюту в мессенджере

Владелец крупнейшего в Китае и одного из крупнейших в мире мессенджеров WeChat, холдинг Tencent запретил продавать и продвигать на площадке любые криптовалюты, а также проводить сделки с невзаимозаменяемыми токенами (NFT), пишет South China Morning Post.

К владельцам аккаунтов, которые будут нарушать установленные правила, обещают применять санкции — вплоть до блокировки и удаления аккаунтов. Для начала администрация мессенджера будет предлагать пользователям «скорректировать учетную запись».

В 2021 году Народный банк Китая (местный Центробанк) запретил любые сделки с криптовалютами, а также их майнинг, объяснив это повышенной волатильностью и рискованностью вложений в такой вид активов.

WeChat является наиболее популярным среди жителей Китая мессенджером с аудиторией свыше миллиарда человек. Приложение позволяет также совершать платежи и переводы, оформлять некоторые документы и совершать покупки.

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По материалам: lenta.ru

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