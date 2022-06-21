Черно отправилась на Дом-2 вслед за Салибековой, чтобы начать жаловаться на мужа

Вадим Карасев

Когда у бывших героев Дом-2 начинают снижаться доходы от рекламы и значительно падает популярность в социальных сетях, то они начинают напоминать о себе, возвращаясь на проект и разводя интригу. Черно приехала на телестройку вслед за Салибековой, чтобы начать жаловаться на своего мужа. Она заявила, что в данный момент они с Йосей находятся на грани развода. По её словам, Оганесян переехал на съемную квартиру, поэтому Саше придётся растить ребёнка в одиночку. Однако им нечего делить, как тем же Салибековым, поэтому попытка хайпа кажется крайне нелепой.В итоге Саша Черно решила повторить историю Салибековой и начать поливать грязью собственного супруга. Естественно, она рассчитывает после этого продать рекламные места в своём личном блоге. Очевидно, что у таких людей нет слов совести и желания заботиться о детях.