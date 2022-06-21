Что происходит и какие провести обряды в день летнего солнцестояния 21 июня 2022 года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Что происходит и какие провести обряды в день летнего солнцестояния 21 июня 2022 года

Что происходит и какие провести обряды в день летнего солнцестояния 21 июня 2022 года

Что происходит и какие провести обряды в день летнего солнцестояния 21 июня 2022 года

В день летнего солнцестояния 21 июня 2022 года нужно правильно провести обряды, чтобы исполнились заветные желания. Магическим флером древности окутан самый длинный день в году. С ним связано много разных поверий, обычаев и примет. В такой момент стоит поверить в чудо, правильно загадать желание и ждать, когда Вселенная поможет его исполнить.

Особенности дня летнего солнцестояния 21 июня 2022 года

В старину именно день летнего солнцестояния, который совпадал по дате с другим славянским торжеством — днем Ивана-Купала, считался праздником плодородия, изобилия, благополучия и счастья в широком смысле слова. Самая короткая ночь в году являлась чем-то мистическим.

Наши предки полагали, что 21 июня оживают духи огня, воды, воздуха и земли, чтобы вместе с людьми веселиться и праздновать день летнего солнцестояния.


Главная традиция дня — отметить торжество, проводя весь день на свежем воздухе. Есть смысл выбраться на природу, куда-то за город, большой компанией друзей или с семьей.

Обычно ближе к вечеру разводят костры, пляшут вокруг огня, а молодежь перепрыгивает через пламя.

Многие обычаи дня перекликаются с теми, которыми сопровождается День Ивана-Купала, потому что в свое время, когда оба праздника отмечали в один день, они плотно переплелись.

Обряды дня летнего солнцестояния 21 июня 2022 года


Обряд с венком

Одним из самых популярных обрядов дня — плетение ритуальных венков. Для этой цели молодые девушки собирали полевые цветы и формировали из них ровный круг, вплетая один стебель за другим.

Круг — символ солнца, в честь которого и был создан праздник.

Никаких специальных заговоров в процессе плетения венков не произносили: просто нужно было думать о своих мечтах, планах и желаниях.

Представлять мысленно момент, когда все, чего так сильно и давно хочется, уже достигнуто.

Ощущать охватившие в этот момент эмоции, такие как радость и счастье. Когда венок будет готов, он словно зафиксирует мысли, давая им шанс быстрее стать реальностью.

Обряд, привлекающий перемены в жизнь человека

Не сложный ритуал, когда вечером дня летнего солнцестояния человек переворачивает в своем жилище все, что только можно верх дном. Это может быть корпусная мебель (табуретки и стулья), посуду (чашки и тарелки), а также обувь.

При этом нужно приговаривать: «Дом вверх дном переворачивается, новая жизнь с утра начинается».

Вернуть все на место, поставив предметы в доме привычным образом, лучше на рассвете следующего дня.


# Общество Эзотерика, Что происходит и какие провести обряды в день летнего солнцестояния 21 июня 2022 года
По материалам: rsute

Последние новости

Fall Guys уже завтра выйдет на Xbox и будет бесплатной — представлен новый трейлер
Fall Guys уже завтра выйдет на Xbox и будет бесплатной — представлен
Обряды и гадания в день летнего солнцестояния 21 июня 2022 года: как изменить свою жизнь к лучшему
Обряды и гадания в день летнего солнцестояния 21 июня 2022 года: как
Что происходит и какие провести обряды в день летнего солнцестояния 21 июня 2022 года
Что происходит и какие провести обряды в день летнего солнцестояния
Эксперт Махонина рассказала, как продавцы ягод и фруктов сохраняют их свежими и как их хранить дома
Эксперт Махонина рассказала, как продавцы ягод и фруктов сохраняют их
Symbiosis Finance заключил сотрудничество с ChainSwap, Milkomeda и Rubic
Symbiosis Finance заключил сотрудничество с ChainSwap, Milkomeda и
Целебные и магические свойства расторопши и сферы её применения
Целебные и магические свойства расторопши и сферы её применения
"Когда нечего стесняться": горячие фото русских фигуристок в бикини из отпуска
"Когда нечего стесняться": горячие фото русских фигуристок
Луганская кондитерская фабрика наладила поставки в три города на освобожденных территориях
Луганская кондитерская фабрика наладила поставки в три города на
Луганский производитель поставляет продукцию в освобожденные Старобельск и Беловодск
Луганский производитель поставляет продукцию в освобожденные
В Кабардино-Балкарии страшная авария с джипом на горе чуть не закончилась трагедией
В Кабардино-Балкарии страшная авария с джипом на горе чуть не
Сестры Колисниченко вернулись на Дом-2 защищать Белую
Сестры Колисниченко вернулись на Дом-2 защищать Белую
ParaSwap объявил о запуске бета-версии приложения для iOS
ParaSwap объявил о запуске бета-версии приложения для iOS

Топ на сегодня

В Калининграде пообещали обойти блокировку поставок Литвой
В Калининграде пообещали обойти блокировку поставок Литвой
В Москве таксист въехал в толпу людей на пешеходном переходе
В Москве таксист въехал в толпу людей на пешеходном переходе
Задержанный за изнасилование режиссер Пол Хаггис заявил о невиновности
Задержанный за изнасилование режиссер Пол Хаггис заявил о невиновности
Рыдающая от безденежья Айза покупает дом
Рыдающая от безденежья Айза покупает дом
Музыкальный критик похоронил карьеру Аллы Пугачевой
Музыкальный критик похоронил карьеру Аллы Пугачевой

Еще по теме

День летнего Солнцестояния: магия Солнцеворота
Когда будет самый длинный день в 2019 году: дата летнего солнцестояния 2019
Скоро самый длинный день в 2020 году: летнее солнцестояние 21 июня
Когда будет самый короткий день в 2017 году: дата зимнего солнцестояния 2017