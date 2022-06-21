Что происходит и какие провести обряды в день летнего солнцестояния 21 июня 2022 года

В день летнего солнцестояния 21 июня 2022 года нужно правильно провести обряды, чтобы исполнились заветные желания. Магическим флером древности окутан самый длинный день в году. С ним связано много разных поверий, обычаев и примет. В такой момент стоит поверить в чудо, правильно загадать желание и ждать, когда Вселенная поможет его исполнить.

Особенности дня летнего солнцестояния 21 июня 2022 года

В старину именно день летнего солнцестояния, который совпадал по дате с другим славянским торжеством — днем Ивана-Купала, считался праздником плодородия, изобилия, благополучия и счастья в широком смысле слова. Самая короткая ночь в году являлась чем-то мистическим.

Наши предки полагали, что 21 июня оживают духи огня, воды, воздуха и земли, чтобы вместе с людьми веселиться и праздновать день летнего солнцестояния.





Главная традиция дня — отметить торжество, проводя весь день на свежем воздухе. Есть смысл выбраться на природу, куда-то за город, большой компанией друзей или с семьей.

Обычно ближе к вечеру разводят костры, пляшут вокруг огня, а молодежь перепрыгивает через пламя.

Многие обычаи дня перекликаются с теми, которыми сопровождается День Ивана-Купала, потому что в свое время, когда оба праздника отмечали в один день, они плотно переплелись.

Обряды дня летнего солнцестояния 21 июня 2022 года





Обряд с венком

Одним из самых популярных обрядов дня — плетение ритуальных венков. Для этой цели молодые девушки собирали полевые цветы и формировали из них ровный круг, вплетая один стебель за другим.

Круг — символ солнца, в честь которого и был создан праздник.

Никаких специальных заговоров в процессе плетения венков не произносили: просто нужно было думать о своих мечтах, планах и желаниях.

Представлять мысленно момент, когда все, чего так сильно и давно хочется, уже достигнуто.

Ощущать охватившие в этот момент эмоции, такие как радость и счастье. Когда венок будет готов, он словно зафиксирует мысли, давая им шанс быстрее стать реальностью.

Обряд, привлекающий перемены в жизнь человека

Не сложный ритуал, когда вечером дня летнего солнцестояния человек переворачивает в своем жилище все, что только можно верх дном. Это может быть корпусная мебель (табуретки и стулья), посуду (чашки и тарелки), а также обувь.

При этом нужно приговаривать: «Дом вверх дном переворачивается, новая жизнь с утра начинается».

Вернуть все на место, поставив предметы в доме привычным образом, лучше на рассвете следующего дня.



