Чулпан Хаматова теперь зарабатывает копейки
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Чулпан Хаматова теперь зарабатывает копейки

Чулпан Хаматова теперь зарабатывает копейки
Журналисты выяснили новые доходы актрисы Чулпан Хаматовой.   Став актрисой Нового Рижского театра, Чулпан Хаматова была включена в штат. Это значит, что ей не платят за каждый спектакль отдельно. В контракте четко прописана сумма ежемесячного гонорара актрисы — 800 евро. К этой сумме добавляются небольшие выплаты за участие в спектаклях. Ни опыт, ни популярность никак не влияют на заработок Хаматовой. В среднем актриса зарабатывает 1200 евро в месяц (чуть больше 71 тысячи рублей по курсу). Это — без вычета налогов.
В «Современнике» у нее была максимальная ставка, к которой прибавлялись всевозможные доплаты и 20% надбавка за звание народной артистки. По самым скромным подсчетам, «Современник» платил ежемесячно Чулпан Хаматовой 210-230 тысяч рублей. А ведь кроме «Современника», где она была штатной актрисой, Хаматову часто приглашали и в Театр Наций, и на всевозможные мероприятия, а главные заработки приходились на киносъемки. Теперь актриса живет в Латвии, где ограничена контрактом. Подрабатывать она не имеет права без специального разрешения, а власти Латвии давать такое разрешение, похоже, не торопятся, сообщает издание «РИА ФАН».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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