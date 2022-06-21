«Дарить свет и любовь людям»: Евгения Короткевич презентует песню «Билет»

Актриса театра и кино Евгения Короткевич вскоре опубликует клип на песню «Билет». Как призналась артистка, она поделится с публикой личной историей.

Евгения Короткевич написала песню, чтобы вдохновить окружающих на достижение мечты. Эту мысль певица вложила и в клип. «Снимаем клип на мою авторскую песню «Билет». Она о том, что каждый человек рождается талантливым и уникальным. У кого-то талант красиво говорить, ходить, дружить, любить, писать, читать, ну и так далее. И каждый человек важен для планеты. Главное, быть смелым и идти к своей цели, дарить свет и любовь людям», — подчеркнула она в беседе со «СтарХитом».

Евгения расскажет, что происходило с ней в начале творческого пути. «Клип будет автобиографичным. О том, как я приехала покорять Москву, поступала в разные театральные вузы, но сердцем я выбрала ВГИК и закончила мастерскую народного артиста РФ режиссера Сергея Соловьева», — сказала Короткевич.

Она также добавила, что рада была снимать видео в родных стенах. «Снимали во ВГИКе, в моей мастерской, где я провела счастливые четыре года», — отметила Евгения.

Певица упомянула, что «Билет» запомнится ей и тем, что мама и папа поддержали ее. «И самое интересное, что в клипе будут сниматься мои родители. И много чего еще будет… Я хочу донести до зрителя, что нет ничего невозможного, ведь только смелым покоряются моря», — заключила Евгения.

Премьера песни состоится 24 июня.