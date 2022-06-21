День 21 июня в истории
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День 21 июня в истории

День 21 июня в истории

День кинологических подразделений МВД России. 

Учреждён приказом МВД России от 18 июня 2004 года. 

В этот день в 1909 году в Санкт-Петербурге был открыт первый в России питомник полицейских сыскных собак.

В настоящее время в МВД России работают свыше 300 кинологических групп и более 170 центров кинологической службы. С помощью служебно-розыскных собак в России ежегодно раскрывается около 20 тысяч преступлений. 

День летнего солнцестояния.

Это самый длинный день в году, продолжительность которого составляет более 17 часов.

В зависимости от сдвига календаря, летнее солнцестояние происходит 20 или 21 июня в Северном полушарии и 21 или 22 декабря — в Южном полушарии.

Праздник летнего солнцестояния почитался в культурах многих народов мира. На Руси в этот день отмечали день Ивана Купалы — окончание весны и начало лета. После введения в нашей стране григорианского календаря праздник перестал совпадать с летним солнцестоянием, и празднуется теперь 7 июля. 

Международный день празднования солнцестояния.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации 20 июня 2019 года.

Международный день йоги.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации в 2014 году по инициативе премьер-министра Индии Нарендра Моди.

Международный день скейтбординга.

Праздник учредила Международная Ассоциация скейтборд компаний в 2004 году, а придумали скейтбордисты Западного побережья США.

Первые скейты появились в Калифорнии в конце 1930-х годов. Местные сёрферы, когда не было волн, катались по дорогам на ящиках и досках с прикреплёнными к ним колёсами. Позднее появились доски из спрессованных слоёв древесины, уже более похожие на те, которые используются сейчас.

Всемирный день гидрографии.

Праздник учрежден по инициативе Международной гидрографической организации в 2006 году. Идея была поддержана Генеральной Ассамблеей ООН.

Гидрография (в переводе с древне-греческого «водоописание») — отрасль прикладных наук, которая занимается измерением и описанием физических характеристик океанов, морей, прибрежных районов, озер и рек, а также прогнозированием их изменения на протяжении времени для обеспечения безопасности навигации и для поддержки всех остальных видов морской деятельности.

Гидрографические службы созданы во всех странах мира, где есть морской или речной флот.

65 лет назад (1957) в Нью-Йорке (США) был арестован совет­ский разведчик Рудольф Абель.

Вильям Генрихович Фишер (настоящее имя разведчика) с 1948 года в США  выполнял задание по выявлению степени возможности военного конфликта с Америкой, создавал надежные нелегальные каналы связи с Центром и добывал информацию об экономическом положении и военном потенциале страны. В результате предательства Рудольф Абель был арестован.

В ходе следствия он категорически отрицал свою принадлежность к разведке, а впоследствии отказался от дачи показаний в суде. В ноябре 1957 года Рудольфа Абеля приговорили к 30 годам каторжной тюрьмы.

В феврале 1962 года на мосту Глиникер-Брюкке, где проходила граница между ГДР и Западным Берлином, советского разведчика обменяли на пилота американского разведывательного самолёта Фрэнсиса Пауэрса, сбитого на территории СССР 1 мая 1960 года.

До самой своей кончины Рудольф Абель работал в центральном аппарате внешней разведки, где принимал участие в подготовке молодых разведчиков-нелегалов.

76 лет назад (1946) Совет министров СССР принял по­становление о начале работ по созданию первых совет­ских атомных бомб — РДС‑1 и РДС‑2.

Разработка первых советских атомных бомб велась в КБ‑11 при Лабо­ратории № 2 АН СССР под руководством академика Игоря Курчатова, которая была создана в апреле 1946 года.

РДС-1 была испытана 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне в Казахстане. Она представляла собой авиационную атомную бомбу «каплевидной» формы, диаметром 1,5 метра и длиной 3,7 метра. Её масса составляла 4,6 тонн. Мощность — 20 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Вторая бомба — РДС‑2 — прошла испытание 24 сентября 1951 года. Она была меньше РДС-1, но при этом мощность её была увеличена примерно в два раза.

81 год назад (1941) на вооружение советской армии была принята многозарядная реактивная пусковая установка БМ-13 («Катюша»)

Она была создана НИИ-3 под руководством А. Г. Костикова. «Катюша» стала первой отечественной мобильной многозарядной реактивной системой залпового огня, включающая в себя реактивные снаряды, пусковые установки, приборы управления стрельбой и транспортные средства. Она имела 16 направляющих для пуска 132 мм снарядов М-13, каждый весом 42 кг с дальностью полёта 8,5 тысяч метров.

Существует множество версий происхождения народного названия БМ-13.  Наиболее распространённая из них, связана с популярной в то время песней «Катюша» и с заводским знаком производителя (воронежского завода им. Коминтерна) — буквой «К», стоявшей на пусковой установке.

97 лет назад (1925) в Москве появились первые такси. 

Таксомоторы сразу понравились горожанам, так как стоили дешевле привычных извозчиков. Первое время в качестве такси использовались только иномарки — «Рено», «Форд», «Фиат».

С развитием отечественного автопрома, таксопарки переориентировались на отечественные машины: «ГАЗ-А» и «M-1», позднее ГАЗ-24. В конце 1940-х  — начале 1950-х годов все такси стали иметь на своих бортах «шашечки» и зеленые огоньки.

В СССР такси были исключительно государственные. В середине 1980-х годов в Москве насчитывалось около 20 тысяч такси, которые принадлежали 21 автопарку. После экономических реформ начала 1990-х годов основную роль по перевозке пассажиров взяли на себя «частники». В середине 1990-х годов таксопарки стали снова возрождаться.

107 лет назад (1915) художник Казимир Малевич закончил работу над картиной «Чёрный квадрат». 

Это самое известное и спорное произведение русского искусства XX века.  Идея написания картины возникла у Малевича во время работы над оформлением футуристической оперы Михаила Матюшина и Алексея Крученых «Победа над солнцем» в 1913 году. Изображение «чёрного квадрата» появилось в эскизах к постановке, и обозначало «победу активного человеческого творчества над пассивной формой природы».

Впервые картина была представлена публике на футуристической выставке «0,10», которая проходила в Петербурге в 1915 году.

Всего художник написал четыре «Черных квадрата», но они не являются полными копиями друг друга, поскольку различаются размерами и пропорциями.

475 лет назад (1547) в Москве вспыхнул страшный пожар.

Возгорание произошло в Воздвиженском монастыре. За 6 часов выгорели Кремль и большая часть посада. В огне погибли свыше 2500 человек.

После пожара царь Иван Грозный издал указ о пожарной безопасности, который обязывал москвичей иметь средства пожаротушения в каждом доме. Вплоть до XIX века тушить московские пожары было обязанностью жителей. Тем, кто отказывался, грозили телесные наказания или заключение в тюрьме.

В 1804 году по указу Александра I в Москве были созданы первые профессиональные пожарные команды.

76 лет назад (1946) была учреждена Комиссия по положению женщин.

Функциональная комиссия Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) была создана резолюцией совета. Она занимается исключительно продвижением гендерного равенства и расширением прав и возможностей женщин.

Комиссия состоит из представителей 45 государств-участников ООН. 13 её членов представляют Африку, 11 - Азию, 9 - Латинскую Америку и Карибы, 4 - Восточную Европу, 8 - Западную Европу и прочие страны. ­

129 лет назад (1893) на Всемирной выставке в Чикаго появилось первое колесо обозрения.

Его построил инженер Джордж Вашингтон Гейл Феррис-младший. Диаметр аттракциона составлял 75 метров. Он приводился в движение двумя паровыми машинами. К ободу колеса было прикреплено 36 кабин, в которых было 20 сидячих и 40 стоячих мест.

После закрытия выставки аттракцион дважды переносили на другое место, пока в 1904 году он не был разобран.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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