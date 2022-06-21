День памяти и скорби отметят в России 22 июня
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День памяти и скорби отметят в России 22 июня

День памяти и скорби отметят в России 22 июня

Дня памяти и скорби 22 июня — это дата начала Великой Отечественной войны. В этот день во всех населенных пунктах проводятся мероприятия, чтобы почтить память погибших в годы ВОВ.

Как отмечают День памяти и скорби в России

Прошедшие события 1945 года остались навсегда в памяти людей. Они нарушили размеренный уклад жизни советского народа из-за наступления немецко-фашистский войск на СССР.

Празднование Дня памяти и скорби не всегда носило официальный характер. В начале этот день отмечался, как время начала Великой Отечественной войны. Позже, после перестроечных времен, в 1992 году он был назван Днем памяти защитников Отечества. И только через 4 года он приобрел название, которое сохранилось на длительное время.


Стало традицией вспоминать людей положивших свои жизни за Отечество, а их 27 миллионов человек. К памятникам приносят цветы, чтобы вспомнить погибших, и зажигают свечи. Приспускается государственный флаг, и проводятся патриотические мероприятия.

Память о дне начала Великой Отечественной войны 22 июня

Основные события происходили 79 лет назад на сухопутных западных рубежах СССР. Хотя много недосказанного осталось в истории, и нет ответов на некоторые вопросы, почему обстрелы начались раньше, чем была объявлена война.


Запечатленные события в кинофильмах и исторических книгах показывают, что до самого последнего часа наступления советские войска не сделали ничего провокационного. Но ночью начались действия, которые заставили советскую армию быстро реагировать для защиты подступов к своим рубежам.

Минировались приграничные территории, и занимались позиции на огневых точках. Наступление захватчиками проводилось сразу в трех направлениях: на Москву, Киев и Ленинград в 04:00 22 июня.


А ранним утром была вручена послом Германии, графом Шуленбургом, нота об объявлении войны СССР. Такое же действие было произведено в Германии. В Берлине посол Владимир Деканозов получил такую же ноту о начале войны.

Было собрано срочное совещание Политбюро ЦК ВКП(б), и уже в полдень по радиовещанию прозвучало обращение к советским людям. С этого момента была объявлена полная мобилизация, и многие не вернулись больше домой.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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