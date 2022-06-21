Депутат Милонов: «Собчак уже гонима, ее Господь наказал! Она бездомная, бомжихой стала»
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Депутат Милонов: «Собчак уже гонима, ее Господь наказал! Она бездомная, бомжихой стала»

Депутат Милонов: «Собчак уже гонима, ее Господь наказал! Она бездомная, бомжихой стала»

Сегодня стало известно, что суд потребовал удалить скандальное видео с поцелуем Ксении Собчак и Насти Ивлеевой во время съемок шоу «Королевские кобры». Ситуацию прокомментировал депутат Виталий Милонов.


Депутат Государственной думы уже давно критикует Ксению Собчак, считая ее буквально воплощением зла и разврата. Поэтому он порадовался победе здравого смысла над похабщиной. По его словам, это было народное решение, которое зрело несколько месяцев.

«Конечно, все давно ждали, чтобы ремня им дали. Безобразная вещь не только из-за того, что это поцелуй двух женщин, а потому что это видеть невозможно, это аномально. А когда относительно нормальная молодая Ивлеева целуется с не такой молодой Собчак — вообще кошмар. Естественно, они делали это ради хайпа. Я понимаю, две сумасшедшие целуются друг с другом — они больные психически, их в дурдом надо», — эмоционально сказал Милонов.

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Отметим, что Ксения Собчак недавно вернулась из Италии, где брала новое интервью для своего шоу. Теперь же она, судя по публикациям, находится в Москве. Ивлеева уехала за границу, где также работает над съемками нового контента для своих платформ.

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit

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