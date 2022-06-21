Девушка с жемчужной серёжкой и Мона Лиза в полный рост: нейросеть воссоздала происходящее за рамками картин
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Девушка с жемчужной серёжкой и Мона Лиза в полный рост: нейросеть воссоздала происходящее за рамками картин

Девушка с жемчужной серёжкой и Мона Лиза в полный рост: нейросеть воссоздала происходящее за рамками картин

Вы когда-нибудь задумывались, какая Джоконда в полный рост? Или как целиком выглядела комната, в которой сидела «Девочка с персиками»? Авторы Телеграм-каналов Denis Sexy IT и Нейросети и Блендер с помощью нейросетей воссоздали то, что могло не войти в рамки известных картин. Сначала вы увидите оригинал, а затем то, что сгенерировала нейросеть.

Илья Репин «Бурлаки на Волге»


Телеграм-каналы «Denis Sexy IT» и «Нейросети и Блендер» специализируются на нейросетях и искусственном интеллекте. В этом проекте они воспользовались нейросетью «Dalle 2».

Василий Верещагин «Апофеоз войны»


Иван Шишкин и Константин Савицкий «Утро в сосновом лесу»


У DALLE 2 и других подобных нейросетей есть режим, в котором они дорисовывают контекст, получают картину и «допридумывают» что-то вокруг неё. DALLE 2 выдаёт по 8 результатов на каждую картину. Глядя на них, довольно сложно сразу увидеть, где заканчивается оригинал и начинаются фантазии нейросети.

Иван Айвазовский «Девятый вал»


Валентин Серов «Девочка с персиками»


Николай Рерих «Гималаи. Розовые горы»


Михаил Врубель «Царевна-Лебедь»


Христос Пантократор из Синайского монастыря, старейшая икона в мире


Леонардо да Винчи «Мона Лиза»


Ян Вермеер «Девушка с жемчужной серёжкой»


Кстати, у нас есть любопытный пост об исследованиях учёных, которые обнаружили, что у «Девушки с жемчужной серёжкой» есть ресницы, а вот серёжка, кажется, ненастоящая. Интересно, сколько ещё тайн хранят известные картины?

# Актуальные новости
По материалам: twizz

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