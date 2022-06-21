Дина Гарипова первый раз родила
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дина Гарипова первый раз родила

Дина Гарипова первый раз родила
Певица Дина Гарипова сообщила радостную новость.   Артистка поделилась радостной новостью — она впервые стала мамой. Артистка, работающая в Музыкальном театре Александра Градского, озвучила пол новорожденного и рассказала о своем самочувствии. У Дины Гариповой родился сын. Малыш появился на свет 19 июня в 23:00 по московскому времени. Вес мальчика — 3,2 килограмма, рост — 51 см. «Родился наш сынок. Чувствуем себя хорошо. Спасибо всем за добрые пожелания», — лаконично написала в личном блоге молодая мама.
Пользователи Сети поспешили поздравить певицу с важным событием. «Здоровья вам и малышу! Отдыхайте и восстанавливаетесь»; «В добрый путь!»; «Пусть сынок растет здоровым и радует близких своими достижениями», — отметили подписчики. 31-летняя исполнительница счастлива в браке с Равилем Бикмухаметовым, за которого вышла замуж в 2015 году. Избранник артистки — непубличный человек, поэтому Дина редко о нем рассказывает. «Муж знал, с кем связался, понимал, на что подписывается. Он переживает за меня, периодически пытается тормозить, когда я планирую принять участие в новом проекте. Он меня оберегает. Даже Александр Борисович Градский говорил, что муж уж очень за меня переживает. Супруг хочет, чтобы я не расстраивалась, потому что знает, что я тяжело реагирую на негатив в свою сторону. Я человек, копающийся в себе. Несмотря на то что у меня уже появился опыт закрываться от плохого. Нельзя всем нравиться, критические высказывания всегда будут, а супруг из-за этого переживает. В остальном, если он видит, что я вдохновлена и хочу в чем-то участвовать, всегда поддержит и просто скажет: «Я рядом!» — делилась ранее победительница «Голоса» на Первом канале.
# Шоу-бизнес Гарипова Дина
По материалам: z-aya

Последние новости

Малоизвестные факты о новолунии, о которых вы могли не знать
Малоизвестные факты о новолунии, о которых вы могли не знать
На улице Академическая в Иркутске высадили 37 деревьев
На улице Академическая в Иркутске высадили 37 деревьев
В ЕС достигли консенсуса насчет предоставления Украине статуса кандидата
В ЕС достигли консенсуса насчет предоставления Украине статуса
Через крупнейший китайский мессенджер запретили продавать криптовалюту
Через крупнейший китайский мессенджер запретили продавать криптовалюту
Дина Гарипова первый раз родила
Дина Гарипова первый раз родила
Иностранный агент высказался о судьбе Ивана Урганта
Иностранный агент высказался о судьбе Ивана Урганта
Стас Пьеха рассказал о переезде в Латвию
Стас Пьеха рассказал о переезде в Латвию
Татьяна Буланова рассказала о своей беременности
Татьяна Буланова рассказала о своей беременности
Егор Крид рассказал о своих миллионных расходах
Егор Крид рассказал о своих миллионных расходах
В России высказались об иностранных контрактниках на стороне ДНР
В России высказались об иностранных контрактниках на стороне ДНР
Собчак заявила о нежелании уезжать из России
Собчак заявила о нежелании уезжать из России
Суровые челябинские дети купаются в луже на проезжей части
Суровые челябинские дети купаются в луже на проезжей части

Топ на сегодня

Благодаря Гориной Кристина Бухынбалтэ стала «королевой туалетов»
Благодаря Гориной Кристина Бухынбалтэ стала «королевой туалетов»
Кети Топурия удивила пышным бюстом
Кети Топурия удивила пышным бюстом
Американский разведчик рассказал о судьбе западного вооружения на Украине
Американский разведчик рассказал о судьбе западного вооружения на
«Пике страдает. Он не легкомысленный и бесчувственный»: футболист переживает из-за измены Шакире
«Пике страдает. Он не легкомысленный и бесчувственный»: футболист
Кремль прокомментировал уместность Женевской конвенции для наемников США
Кремль прокомментировал уместность Женевской конвенции для наемников

Еще по теме

Дина Гарипова родила первенца
Агния Дитковските стала мамой в третий раз
Елена Кулецкая впервые стала мамой
Экс-солистка группы «Сливки» родила сына в Бразилии