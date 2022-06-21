Дина Гарипова первый раз родила

Певица Дина Гарипова сообщила радостную новость. Артистка поделилась радостной новостью — она впервые стала мамой. Артистка, работающая в Музыкальном театре Александра Градского, озвучила пол новорожденного и рассказала о своем самочувствии. У Дины Гариповой родился сын. Малыш появился на свет 19 июня в 23:00 по московскому времени. Вес мальчика — 3,2 килограмма, рост — 51 см. «Родился наш сынок. Чувствуем себя хорошо. Спасибо всем за добрые пожелания», — лаконично написала в личном блоге молодая мама.Пользователи Сети поспешили поздравить певицу с важным событием. «Здоровья вам и малышу! Отдыхайте и восстанавливаетесь»; «В добрый путь!»; «Пусть сынок растет здоровым и радует близких своими достижениями», — отметили подписчики. 31-летняя исполнительница счастлива в браке с Равилем Бикмухаметовым, за которого вышла замуж в 2015 году. Избранник артистки — непубличный человек, поэтому Дина редко о нем рассказывает. «Муж знал, с кем связался, понимал, на что подписывается. Он переживает за меня, периодически пытается тормозить, когда я планирую принять участие в новом проекте. Он меня оберегает. Даже Александр Борисович Градский говорил, что муж уж очень за меня переживает. Супруг хочет, чтобы я не расстраивалась, потому что знает, что я тяжело реагирую на негатив в свою сторону. Я человек, копающийся в себе. Несмотря на то что у меня уже появился опыт закрываться от плохого. Нельзя всем нравиться, критические высказывания всегда будут, а супруг из-за этого переживает. В остальном, если он видит, что я вдохновлена и хочу в чем-то участвовать, всегда поддержит и просто скажет: «Я рядом!» — делилась ранее победительница «Голоса» на Первом канале.